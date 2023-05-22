Джефф Безос і Лорен Санчес заручились після пʼяти років стосунків

До цього підприємець був у шлюбі з Маккензі Скотт 25 років, проте у 2019 остаточно розірвав шлюб.

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59-річний американський мільярдер Джефф Безос і 53-річна журналістка Лорен Санчес заручились. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що кохана власника Amazon сказала йому заповітне "так". Наразі пара перебуває на півдні Франції на Каннському кінофестивалі-2023, де вони відвідали зіркову вечірку, катаючись на яхті Безоса вартістю 500 мільйонів доларів із русалкою, схожою на Санчес, на носі розкішного судна.

Кілька місяців до цього ходили чутки про те, що підприємець та тележурналістка збираються одружитися, в основному через масивну каблучку у формі серця, яку носить дівчина Безоса.

Лорен Санчес з каблучкою Фото: Getty Images

59-річний власник Amazon і його кохана нерозлучні з тих пір, як почали зустрічатися у 2018 році.

До цього Безос понад 20 років був у шлюбі з Маккензі Скотт. У 2019 році остаточно закінчився процес їхнього розлучення, тому мільярдер став активніше представляти світу свою нову кохану Лорен. Разом вони відвідували червоні доріжки та інші офіційні заходи.

Тим часом колишня дружина підприємця вийшла заміж за шкільного вчителя хімії, проте вже встигла розірвати ці стосунки.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джефф Безос відпочиває зі своєю нареченою на яхті за 500 млн доларів.

Також Фокус писав про відверте інтервʼю Джеффа Безоса та Лорен Санчес щодо їхніх стосунків.