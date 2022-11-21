"Ми кохаємо одне одного!". Джефф Безос і Лорен Санчес дали відверте інтерв'ю про свої стосунки

Лорен зізналася, що вже наступного року полетить у космос на ракеті свого бойфренда.

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Засновник Amazon 58-річний Джефф Безос і його 52-річна подруга Лорен Санчес уперше дали спільне інтерв'ю. Вони обсипали одне одного компліментами та розповіли про свої стосунки й плани на майбутнє. Про це пише CNN.

Мільярдер сказав, що Лорен "найщедріша та найвеликодушніша людина, яку ви коли-небудь зустрічали".

А Лорен Санчес зізналася, що їхнє партнерство стає дедалі міцнішим, бо вони справжні "товариші по команді".

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

"Ми справді чудові товариші по команді, і нам дуже весело разом, і ми кохаємо одне одного. Ми завжди дивимося одне на одного, і розуміємо: ми команда!" — сказала Санчес.

"Це просто. Ми несемо одне одному енергію, ми поважаємо одне одного. Тож працювати разом весело", — додав Безос.

Джефф Безос підтвердив, що збирається пожертвувати свій багатомільярдний статок на благодійність за життя.

А Лорен Санчес оголосила, що наступного року планує вирушити в космос на ракеті Безоса. Адже, нагадаємо, Джефф Безос є фундатором космічної компанії Blue Origin. І він вважає, що кожен, хто хоче вирушити в космос, має отримати можливість зробити це ще за життя. Перший політ його космічного корабля New Shepard відбувся минулого року.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос біля його космічного корабля New Shepard Фото: Instagram laurenwsanchez [ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос біля його космічного корабля New Shepard Фото: Instagram laurenwsanchez

Безос, який зараз є четвертою найбагатшою людиною у світі, сказав, що з братів Райт теж сміялися, але зараз авіаперельоти стали звичайною справою.

Лорен Санчес, журналістка, лауреатка премії "Еммі", уточнила, що вирушить у космос наступного року в супроводі "великої групи жінок".

Санчес має власну ліцензію пілота, і у 2016 році вона заснувала Black Ops Aviation, першу компанію аерофотозйомки, якою володіє та керує жінка.

[ + – ] Лорен Санчес має ліцензію пілота

Зараз вона вчить керувати гелікоптером свого бойфренда, Безос зізнався, що робить успіхи, але Лорен занадто часто його критикує, тому що не може розслабитися та просто дивитися у вікно.

Лорен Санчес і Джефф Безос зазвичай досить стримані в прояві почуттів, але під час інтерв'ю вони обсипали одне одного компліментами.

"Лорен — найщедріша, найвеликодушніша людина, яку ви коли-небудь зустрічали. Вона — моє джерело натхнення. Вона ніколи не пропускає дні народження. Кількість людей, яким вона дарує подарунки на день народження, величезна. І це лише невеликий приклад", — розповів Безос.

І пара зізналася, що вечори вони проводять досить повсякденно, просто в компанії одне одного.

"Ми можемо бути трохи нудними. Вечеряємо з дітьми, балакаємо та веселимося. За столом нас зазвичай семеро — так що виходить галасливо. А потім ми дивимося кіно. І вибрати зазвичай нелегко", — розповіла Санчес про те, як проходять їхні сімейні вечори.

"Можливо, ми витрачаємо більше часу на вибір фільму, ніж потрібно", — додав Безос.

[ + – ] Лорен Санчес із сином і Джеффом Безосом Фото: Instagram laurenwsanchez

І Джефф Безос, чиї статки оцінюють у 117 мільярдів доларів, підтвердив, що збирається роздати їх на благодійність за життя.

"Найскладніше — зрозуміти, як це зробити. Це непросто. Створення Amazon було непростою справою. Потрібно було багато важкої роботи й дуже розумних товаришів по команді. Ми з Лорен вважаємо, що благодійність у цьому схожа. І це важко", — зізнався Безос.

У минулому Джеффа Безоса критикували за те, що він не підписав Giving Pledge — кампанію, запущену Біллом Гейтсом, Меліндою Гейтс і Ворреном Баффетом, щоб спонукати мільярдерів жертвувати більшу частину свого статку на благодійність.

Колишня дружина Безоса Маккензі Скотт підписала її у 2019 році і з того часу виконує обіцяне.

За останні три роки вона пожертвувала понад 12 мільярдів доларів університетам, групам із захисту прав жінок та іншим некомерційним організаціям.

Поки що Безос пообіцяв виділити 10 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату в межах своєї ініціативи Bezos Earth Fund.

За даними The Chronicle of Philanthropy, минулого року він пожертвував на благодійність 510,7 мільйона доларів.

Минулого тижня Безос виділив 100 мільйонів доларів фонду співачки Доллі Партон, щоб дати дітям доступ до книг у всьому світі.