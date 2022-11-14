Співачка Доллі Партон отримала 100 мільйонів доларів від Джеффа Безоса на благодійність

Легенда кантрі стала лауреатом започаткованої Безосом премії.

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Доллі Партон, легендарна співачка в стилі кантрі, отримала від Джеффа Безоса грант у розмірі 100 мільйонів доларів від засновника компанії Amazon Джеффа Безоса на благодійність. Про це пише Daily Mail.

Доллі стала лауреатом започаткованої Джеффом Безосом премії, отримавши її за "мужність і такт". Мільярдер зазначив, що лауреати його премії блискуче поєднують людей для вирішення серйозних проблем.

"Я дуже гордий тим, що причетний до добрих справ, які роблять для світу такі люди", — сказав Безос.

[ + – ] Джефф Безос вручив Доллі Партон 100 мільйонів доларів

"Ви сказали 100 мільйонів доларів?" — спершу не повірила Доллі, почувши, яку суму вона отримує.

"Я завжди говорила: я намагаюся вкладати гроші туди, де моє серце. Я зроблю все можливе, щоб зробити хороші речі з цими грошима", — заявила Партон, отримуючи премію.

Премію було засновано Безосом у минулому році. До Партон її присуджували шеф-кухареві Хосе Андресу, чия організація World Central Kitchen постачає гаряче харчування постраждалим від стихійних лих і який зараз працює в Україні, яка постраждала від російського вторгнення. Також премію Безоса отримував колишній радник 44 президента США Барака Обами Ван Джонс. Він є співзасновником трьох благодійних організацій.

76-річна Доллі Партон відома благодійними проєктами, враховуючи фонд Dollywood Foundation і програму Imagination Library, націлену на прищеплення дітям любові до читання. Також вона пожертвувала 1 мільйон доларів Медичному центру університету Вандербільта, який допоміг розробити вакцину Moderna від COVID-19.

На сьогодні дітям із п'яти країн, враховуючи Велику Британію та США, безкоштовно передано понад 193 мільйони книг.

Раніше Джефф Безос заявив, що спрямує більшу частину свого статку, який становить 124 мільярди доларів, на благодійність. Безос підтвердив, що збирається це зробити за життя і порівняв благодійність із підприємництвом, оскільки і там, і там йому хочеться досягти максимальної ефективності.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос на благодійному вечорі

"Побудувати Amazon було нелегко. Для цього потрібно було багато напруженої роботи і команда блискучих і працьовитих партнерів. Думаю, благодійність дуже схожа на це", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Безос, також вирішила віддати більшу частину свого статку, отриманого при розлученні, на благодійність. І вона вже почала втілювати свій план у життя.