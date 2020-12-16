Маккензи Безос пожертвовала 4 миллиарда долларов на благотворительность

И несмотря на это, все еще остается одной из самых богатых женщин в мире

Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Безос сообщила, что пожертвовала 4,1 млрд долларов 384 продовольственным банкам и благотворительным организациям всего через несколько месяцев после того, как пожертвовала 1,68 миллиардов долларов некоммерческим организациям. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме этого Маккензи официально сменила фамилию Безос на Скотт (второе имя, данное при рождении в честь дедушки).

[ + – ] Джефф и Маккензи Безос

Но Маккензи, теперь уже Скотт – остается все еще одной из самых богатых женщин в мире, чье состояние оценивается в 55,1 миллиардов долларов. Также при разводе она получила 4% акций Amazon.

Она занимает третье место в списке богатейших женщин мира, уступая только совладелице LʼOreal Франсуазе Бетанкур-Майерс (состояние — 72,3 миллиардов долларов) и дочери основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон (68 миллиардов долларов).

В 2020 году состояние Скотт выросло на 23,6 миллиарда долларов из-за скачка цен на акции Amazon. В то время как большая часть экономики страдала из-за коронавируса, Amazon неплохо заработал во время пандемии: американцы еще больше полагались на онлайн-торговлю, в то время как обычные магазины были вынуждены ограничить свою деятельность из-за мер изоляции.

Скотт подчеркнула, что ее пожертвования не подразумевают "никаких обязательств" со стороны организаций. "Некоммерческие организации не только страдают от хронического дефицита финансирования, их также хронически отвлекают от работы сбор средств и обременительные требования к отчетности, часто предъявляемые жертвователями", — написала она.

Она присоединилась к благотворительному проекту The Giving Pledge, пообещав пожертвовать на благотворительность как минимум половину состояния. Сам Безос в начале этого года пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. В ноябре он выделил $791 млн первым 16 организациям.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес/Все фото: REX

Напомним, после развода, Джефф Безос начал встречаться с актрисой и телеведущей Лорен Санчес, которая также развелась со своим мужем.