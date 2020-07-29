Маккензи Безос пожертвовала 1,7 миллиарда долларов на благотворительность

Маккензи Безос пожертвовала 1,7 миллиарда долларов на благотворительност...

Фото: New Yorker

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса пожертвовала частью своего состояния, которое составляет 60 миллиардов долларов.

50-летняя Маккензи Безос сообщила, что пожертвовала 1,7 миллиарда долларов на различные благотворительные проекты, и 586,7 миллионов ушло на борьбу с расовым неравенством. Об этом пишет Daily Mail.

Всего Маккензи поддерживает 116 благотворительных организаций. Она рассказала, что еще прошлой осенью наняла консультантов, которые помогли ей выбрать, кому отдать деньги.

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Джефф Безос и Маккензи Безос несколько лет назад/Фото: Vanity Fair

"Это была группа некоммерческих консультантов и ключевых представителей групп, которые исторически подвергались притеснениям. Вместе мы нашли организации, которые оказывают значительное влияние на настоящее", - призналась Маккензи.

Жертвовать значительные суммы на благотворительность Маккензи пообещала после развода с Джеффом. После того как бывшие супруги подписали все бумаги, она оказалась второй самой богатой женщиной в мире с состоянием в 60 миллиардов.

"Я не сомневаюсь, что личное богатство любого человека является продуктом коллективных усилий и социальных структур, которые предоставляют возможности некоторым людям и препятствуют множеству других", - отмечала Маккензи.

Так, кроме прочих, она 586,7 миллионов ушло на борьбу с расовым неравенством: организациям "Будущее без насилия", "Движение за жизнь чернокожих" и Национальный альянс домработников. Некоторые суммы отошли колледжам и университетам, где среди студентов превалируют афроамериканцы. 46 миллиона Маккензи отправила в поддержку ЛГБТ, 133 миллиона на борьбу с гендерным неравенством, 128 миллионов на здравоохранение, 125 миллионов на борьбу с изменением климата и прочие актуальные для современности цели.

Бывшая супруга Джеффа Безоса неоднократно заявляла в интервью, что богатые люди вроде нее, должны обязательно пожертвовать большую часть своего состояния еще при жизни.

Напомним, экс-супруга Джеффа Безоса стала самой богатой американкой. Вместе с подорожанием акций Amazon состояние Маккензи Безос выросло до 62,3 млрд долларов. Немного богаче ее только внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер