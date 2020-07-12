Экс-супруга Джеффа Безоса стала самой богатой американкой

Вместе с подорожанием акций Amazon состояние Маккензи Безос выросло до 62,3 млрд долларов. Немного богаче ее только внучка основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер

Маккензи Безос, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в США. Об этом сообщает Forbes.

После развода она получила 4% акций Amazon (четверть акций, принадлежавших ее бывшем супругу). Тогда они оценивались в 36 млрд долларов, однако с тех пор цена акций существенно выросла.

После того, как с 2 по 9 июля акции компании подорожали на 10%, ее состояние выросло почти на почти на 6,1 млрд до 62,3 млрд долларов. Таким образом, Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис.

В мире Безос уступает по размеру состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей 64 млрд долларов.

Отметим, что состояние Джеффа Безоса выросло до 188,2 млрд долларов. Согласно анализу сайта Comparisun, если акции Amazon и дальше будут так расти, до Безос в 2026 году станет первым в мире триллионером.