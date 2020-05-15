Уже в 2026 году. Джефф Безос может стать первым триллионером

Пока большинство компаний в мире несут финансовые убытки на фоне пандемии коронавируса, 56-летний Джефф Безос, продолжает увеличивать свой доход

Пока весь мир страдает из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, владелец Amazon Джефф Безос, продолжает приумножать свое состояние, которое несколько уменьшилось после развода с Маккензи Безос, когда миллиардер начал встречаться с телеведущей Лорен Санчес. И к 2026 году он вполне может стать первым в мире триллионером. Об этом пишет Business insider.

Всего за один день состояние Безоса увеличилось на 6,4 миллиарда долларов и теперь в сумме составляет 138 миллиардов долларов.

Резкий скачок обусловлен рекордным ростом стоимости акций его корпорации Amazon — она выросла на 5,3%. Теперь стоимость одной ценной бумаги компании составляет 2 238 долларов. Пандемия стала причиной резко возросших акций компании Безоса, потому что в этот период появился повышенный спрос на онлайн-товары и доставку — американцы начали покупать в интернет-магазинах даже предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу и продукты.

Джефф Безос и его уже бывшая жена Маккензи

Джефф и его нынешняя подруга - Лорен Санчес

Примечательно, что возросло состояние не только самого Джеффа Безоса, но и его бывшей супруги Маккензи, которая после развода получила от мужа 4% акций его компании: ее состояние увеличилось на 2,2 миллиарда долларов и теперь составляет 44,8 миллиарда долларов.

Джефф в бытность еще не самым богатым человеком в мире/Все фото: Forbes, Lovemoney

Согласно анализу сайта Comparisun, резкий скачок стоимости акций Amazon позволит Джеффу Безосу стать первым в истории триллионером, — по их подсчетам, это произойдет к 2026 году, тогда ему будет 62 года. Напомним, что с 2017 года Безос считался самым богатым человеком в мире. В начале 2020 года акции компании Безоса просели, и он ненадолго перестал быть "самым богатым человеком в мире", уступив это звание президенту группы компаний LVMH Бернару Арно, но теперь вернул свои позиции. При этом Джефф Безос оказался единственным из топа-10 богатейших миллиардеров мира, чье состояние увеличилось с начала 2020 года.

Comparisun проанализировал 25 самых богатых людей мира и оказалось, что только одинадцать из них есть реальный шанс стать триллионером при жизни. И если Безос вступит в клуб триллионеров, скорей всего, первым, то к 2036 году туда все шансы попасть имеет и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. И он станет самым молодым в этом "клубе", ведь ему к тому времени исполнится всего 51 год. Также высоки шансы стать триллионером у Джека Ма, основателя торговой площадки Taobao - он может стать триллионером в 65 лет, к 2030 году. Бернар Арно - к 2033 в возрасте 84 лет, а завершает десятку Сергей Брин, разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Он может стать триллионером к 2051 в возрасте 77 лет.

Как ранее писал Фокус:

Джефф Безос заявил, что выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменениями климата. По словам Безоса, он собирается финансировать работу ученых, активистов и других групп в вышеупомянутом направлении. "Я хочу работать вместе с другими, чтобы улучшить известные пути и изучить новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", – заявил Безос.