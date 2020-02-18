Богатейший человек в мире Безос выделит 10 миллиардов на борьбу с изменением климата

Владелец Amazon запускает собственный фонд, который начнет работу летом

Самый богатый человек в мире, владелец Amazon Джефф Безос заявил, что выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменениями климата. Об этом сообщает ВВС.

По словам Безоса, он собирается финансировать работу ученых, активистов и других групп в вышеупомянутом направлении.

"Я хочу работать вместе с другими, чтобы улучшить известные пути и изучить новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", – заявил Безос.

В своем Instagram-аккаунте миллиардер также написал, что его новый фонд начнет распределять выделенные деньги уже этим летом.

Чистый капитал Безоса оценивается более чем в 130 млрд долларов, а выделенная им сумма составляет 8% его состояния.

Ранее сотрудники Amazon уже призывали Безоса прилагать больше усилий для борьбы с изменением климата.

"Мы можем спасти Землю. Для этого потребуются коллективные действия со стороны крупных компаний, небольшого бизнеса, государств, глобальных организаций и частных лиц. Я выделяю 10 млрд долларов для начала. Земля – это единственно, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе", – подытожил Безос.

Как ранее сообщал Фокус:

Древнейшее озеро Европы рассказало об изменении климата за последние 1,36 млн лет. В дне пробурили скважину глубиной 568 метров.

Ученые заявили, что австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты. Пожары могут раскинуться по всей Земле, если температура повысится еще больше.