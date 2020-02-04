Без деревьев и воды. Чем грозит украинским городам глобальное потепление

Климатические изменения отразятся не только на облике планеты, но и на укладе жизни городов, население которых все время растет. изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию. И подготовку к жизни в уцсловиях глобального потепления нужно начинать уже сейчас.

Изменение климата – научно доказанный факт. Повышение температуры по всей планете приводит к резким переменам погоды и экстремальным явлениям, таким как тепловые волны. Потепление усложняет выращивание растений и грозит затоплением городам и островным государствам. Само собой, глобальное потепление отразится и на городах, в которых, согласно прогнозам ООН, к середине века будет проживать около 70% населения Земли.

Чтобы жизнь горожан оставалась комфортной и даже безопасной в будущем придется изменить подходы к планированию городов, а также направить многомиллионные инвестиции на их подготовку к климатическим изменениям.

Тепленькая пошла: изменение температуры и количества осадков

Наша страна становится теплее. За последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса Цельсия, и темпы ее повышения растут. Так, в период с 1985 по 2014 год они оказались в 25 раз выше, чем с 1961 по 1990. В целом изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию.

За последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса Цельсия, и темпы ее повышения растут

Особенно остро потепление ощущается в летние месяцы, когда бетонные поверхности темного цвета только усугубляют жару в городах. Аномально высокие температуры создают риски для здоровья людей и побуждают их устанавливать кондиционеры, которые потребляют дополнительную энергию.

От жары быстрее изнашивается дорожное покрытие, поскольку применяемые в нем смеси не рассчитаны на слишком высокие температуры. Железнодорожные рельсы также перегреваются и приходят в негодность.

Очевидным следствием более теплого лета является засуха, которую усугубляет неравномерность в выпадении осадков. Это приводит к высыханию клумб и деревьев в городах, что также усиливает жару. Ведь деревья способны поглощать тепло: на затененной улице температура на 1-2°C ниже, чем на открытой.

При низкой влажности повышается концентрация пыли в воздухе, а также легче распространяются пыльца, пух и другие аллергены. Это сулит больше проблем для людей с респираторными заболеваниями.

Жара порождает и другие проблемы. Например, по данным НПО "Экоклуб", в 2018-м более 80 территориальных общин в Украине испытывали нехватку питьевой воды. Прогревание водоемов ускорит испарение воды, и с каждым последующим годом ее дефицит будет возрастать. Кроме того, длительные засухи повышают вероятность пожаров, как в лесах, так и торфа под землей.

Помимо всего перечисленного изменения климата принесут с собой увеличение количества осадков. При этом выпадать они будут неравномерно. То есть количество дождливых дней будет становиться меньше, но в то же время чаще будут наблюдаться дни с сильными грозами.

Мы наблюдаем это уже сейчас. За последние годы Луцк, Киев, Львов и другие города столкнулись с аномальными летними ливнями, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Да и зимой обильные снегопады не раз заставляли коммунальные службы врасплох. А к 2050-му количество осадков увеличится на 20% по сравнению с периодом с 1981 по 2010 год.

В будущем дождливых дней станет меньше, но чаще будут наблюдаться дни с сильными грозами – Фото: УНИАН

Впрочем, не все последствия изменений климата будут связаны с погодными явлениями. Ведь невозможность выращивать пищу, а также затопление заселенных территорий превратит миллионы людей в климатических беженцев. Украина, находящаяся в умеренном поясе, пострадает значительно меньше таких стран, а значит, может стать одним из пунктов назначения для людей, спасающихся от разгневанной природы.

Зеленый – хит сезона: больше парков и охлаждение домов

Можно ли подготовиться к такому будущему? Можно и нужно, но сперва необходимо оценить риски изменений климата. Существуют, как национальные, так и иностранные методологии оценки, но в целом любую можно разбить на два шага. Первый: выяснить, как изменится городской климат в ближайшие 30 лет. Второй: рассмотреть последствия от этих перемен для инфраструктуры.

Оценка рисков – это научная, исследовательская часть усилий по адаптации города. Однако многое в данном вопросе зависит от политической воли – решения городского совета или мэра направить ресурсы на подготовку: вписать эту работу в должностную инструкцию сотрудников и заложить соответствующие расходы в бюджет.

Расширение зеленых зон должно быть обязательным пунктом в плане по адаптации любого украинского города

Если говорить предметнее, то расширение и сохранение зеленых зон должно быть обязательным пунктом в плане по адаптации любого украинского города. Зеленые насаждения необходимо дополнять синими зонами – искусственными или естественными водоемами, которые смогут принимать избыточные осадки, а в периоды засухи воду из них можно использовать, чтобы поддерживать жизнь растений.

Кроме того, следует вывести на поверхность реки, которые во многих городах скрыты под землей и служат канализацией. Это облегчит отвод избыточных осадков, а кроме того, открытые водоемы позволят увеличить влажность воздуха и снизить температуру, облегчив горожанам жаркие периоды.

Тому, как мы управляемся с осадками, вообще придется уделить повышенное внимание. Как минимум, необходимо очистить и отремонтировать существующую дождевую канализацию. Скорее всего, очень скоро она перестанет справляться с избыточными осадками. Кроме того, стоит обратиться к водопроницаемым видам дорожного покрытия, ведь чем больше поверхностей в городе будет заасфальтировано, тем больше воды придется отводить.

Это может показаться странным, но в адаптации городов к повышению температур может помочь утепление домов. Та же теплоизоляция, которая препятствует охлаждению нашего жилья зимой, замедляет нагревание домов летом. Более того, в европейских городах системы центрального отопления летом используются для охлаждения. Учитывая, что потребность в охлаждении жилья будет расти, подобные меры помогут удержать некоторых горожан от покупки кондиционеров.

Превентивная экономия: сколько стоит подготовка к изменениям климата

Международная финансовая корпорация (IFC) подсчитала, что развивающимся странам мероприятия по адаптации будут обходиться в $140−175 млрд ежегодно до 2030-го. Непосредственной прибыли эти меры не принесут, но позволят избежать ущерба и, что более важно, сохранить здоровье и жизни людей. Ведь, например, по оценкам европейских ученых, к концу века в ЕС аномальные погодные явления, связанные с изменениями климата, будут уносить более 150 тысяч дополнительных жизней в год.

Впрочем, существует и другая точка зрения. По данным исследования Глобальной комиссии по адаптации, каждый доллар, вложенный в адаптацию к изменениям климата, превратиться в $4 выгод в виде предотвращенных убытков, социальной пользы и созданных инноваций.

Подготовка городов к грядущим переменам требует приложения усилий на разных уровнях, и тут не обойтись без государственной политики. Сейчас в Украине принята Концепция по климатическим изменениям, где упомянута необходимость в адаптации. Однако теперь необходимо разработать национальный план подготовительных действий. Главное: осознать реальность угрозы климатических изменений и необходимость превентивных мер. Чем раньше мы начнем адаптировать наши города к грядущим переменам, тем меньше ущерба нанесет нам стихия.

Авторская колонка Ильи Еременко, глава Украинкой климатической сети