Выжигает саму жизнь внутри нас: ученые выявили смертельную угрозу изменения климата

Хотя многие проблемы, которые принесет с собой повышение температур на планете давно известны науке, некоторые из них остаются скрытыми от нас. Так, ученые обнаружили смертельную опасность, которая нависла над миллионами и самим будущим человечества.

Недавнее исследование показало ученым, что повышение глобальных температур представляет серьезную опасность для здоровья уязвимых групп населения, особенно беременных женщин и новорожденных. Таким образом миллионы людей, уже живущих и еще не родившихся могут стать жертвами повышения температуры, причем даже скачок на 1 градус может стать причиной многих смертей детей, пишет Newswise.

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В этом комплексном обзоре под названием "Систематический обзор и мета-анализ влияния теплового воздействия на здоровье матери, плода и новорожденного", опубликованном в журнале Nature Medicine, были собраны данные 198 исследований, проведенных в 66 странах, и дана количественная оценка негативного влияния теплового воздействия на здоровье матери и новорожденного. В связи с рекордно высокой температурой воздуха исследование выявило повышенный риск неблагоприятных исходов беременности, включая преждевременные роды, гестационный диабет и мертворождение, а также возможную связь с другими осложнениями, такими как дородовое кровотечение и риск кесарева сечения.

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По словам ведущего исследователя профессора Мэтью Черсича из Wits Planetary Health Research, полученные результаты отчетливо показывают ученым серьезные риски для здоровья беременных женщин и их детей, которые часто недооцениваются в существующих системах общественного здравоохранения. Исследование количественно оценило эти риски, показывая, что каждое повышение температуры окружающей среды на 1 градус связано с увеличением вероятности преждевременных родов на 4%. Во время тепловых волн этот риск вовсе возрастает на 26%.

Дополнительные выводы показали, что воздействие экстремальной жары коррелирует с более высокими показателями гестационного диабета, мертворождения и врожденных аномалий. Исследователи подчеркивают, что некоторые исходы, такие как акушерские осложнения, остаются недостаточно изученными в плане их влияния на эту тенденцию, но могут существенно повлиять на материнскую и неонатальную заболеваемость и смертность при дальнейшем повышении глобальной температуры.

Используя методы систематического обзора — высший стандарт обобщения доказательств — исследование объединило несколько аналитических методов, включая подсчет голосов, описательный синтез и мета-анализ, для обобщения и интерпретации результатов небольших исследований. Всеобъемлющий охват и строгие методы, использованные в этом обзоре, делают его крупнейшим в своем роде, предоставляя убедительные, основанные на доказательствах сведения о последствиях воздействия тепла на беременных женщин и их детей. Этот подход призван помочь устранить пробелы в исследованиях и предложить подробную картину уязвимости здоровья, связанной с климатом, заявили авторы.

Выводы исследования получены в то время, когда мировые лидеры готовятся к COP29, где, вероятно, пересекутся повестки дня, касающиеся климата и общественного здравоохранения. Wits Planetary Health Research призывает к срочной интеграции этих выводов в политику, особенно в рамках адаптации к климату. Особое внимание необходимо уделить беременным женщинам и новорожденным в странах с низким уровнем дохода, где доступ к медицинскому обслуживанию и адаптационным ресурсам зачастую ограничен.

Доктор Даршника Лаху отмечает острую необходимость в разработе новой климатической политики, в которой приоритет отдается здоровью матерей и новорожденных, выразив надежду, что данное исследование "послужит катализатором изменений на глобальном уровне", чтобы защитить эти группы высокого риска от усиливающегося воздействия климата. Чтобы не отставать от быстро развивающихся исследований воздействия климата на здоровье, данный обзор будет обновляться каждые 18-24 месяца, включая новые результаты по мере их появления, заявили авторы. Кроме того, исследователи Wits Planetary Health Research расширяют свою работу в рамках таких инициатив, как HE2AT Center, GHAP и BioHEAT, чтобы устранить пробелы в данных и уточнить понимание связанных с климатом рисков для здоровья населения планеты.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

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