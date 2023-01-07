Последствия экстремальной жары поразят 90% населения планеты

По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Related video

Прогнозируется, что потепление усилит эти опасности в десятки раз во всем мире при самом высоком уровне выбросов, говорится в отчете, опубликованном в журнале Nature Sustainbility, пишет Oxford.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Эти современные угрозы могут иметь серьезные социально-экономические и экологические последствия, которые могут усугубить социальное неравенство. После рекордных температур 2022 года – от Лондона до Шанхая, во всем мире прогнозируется дальнейшее повышение температуры. Согласно статье доктора Цзябо Инь, приглашенного исследователя из Уханьского университета и профессора Оксфорда Луизы Слейтер, при совместной оценке, связанные угрозы жары и засухи представляют значительно более высокий риск для общества и экосистем, чем при независимом рассмотрении любого из этих факторов.

Страх ученых связан с тем, что социально-экономические и экологические последствия данных угроз окажут более серьезное воздействие на бедных людей и сельские районы, увеличивая проблему социального неравенства.

Прогнозируется, что частота экстремальных комбинированных опасностей во всем мире возрастет в десять раз из-за совокупности факторов глобального потепления и уменьшения запасов наземных вод. Ученые предрекают, что более 90% населения мира будут подвергаться рискам в будущем.

Доктор Инь говорит: "Используя симуляцию на основе большой модели… и новый набор данных об углеродном балансе, созданный с помощью машинного обучения, мы количественно оцениваем реакцию продуктивности экосистемы на тепловые и водные факторы стресса в глобальном масштабе".

Он утверждает, что результаты моделирования показывают разрушительное воздействие комплексной угрозы на окружающий мир и международную экономику. Ограниченная доступность воды повлияет на способность "поглотителей углерода" – природных биоразнообразных регионов – поглощать выбросы углерода, а также на выработку кислорода.

Профессор Слейтер говорит: "Понимание усугубляющихся опасностей в условиях потепления Земли имеет важное значение для реализации целей ООН в области устойчивого развития, в частности цель №13, направленная на борьбу с изменением климата и его последствиями. Объединив атмосферную динамику и гидрологию, мы исследуем роль водного и энергетического баланса в возникновении этих экстремальных явлений".

"Данная работа имеет далеко идущие последствия в широких областях устойчивого развития, включая науку о климате, гидрологию, экологию, водные ресурсы и оценку рисков" – заключил доктор Цзяобо Инь.

Ранее Фокус писал, что вскоре лыжные курорты в Альпах могут исчезнуть. Мир столкнется с необратимыми последствиями глобального потепления уже в ближайшее время.