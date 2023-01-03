Пересаживаемся на лодки. Ученые предупредили, что горнолыжные курорты в Альпах могут исчезнуть

Исследования показывают, что осадки и дальше будут выпадать в этой местности, но все чаще в виде дождя, а не снега.

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Десятилетиями ученые предупреждали, что мир столкнется с необратимыми последствиями глобального потепления, если не начать что-то делать. Увы, человечество сделало недостаточно и теперь горнолыжные курорты в Альпах могут лишиться своих роскошных снежных склонов, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Базельского университета обнаружили, что снежные склоны быстро исчезают, а потому горнолыжный отдых в Альпах совсем скоро может уйти в небытие. Причиной тому ученые называют резкие изменения климата с которыми сталкивается Земля из-за нагрева.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что осадки будут продолжать выпадать над Альпами, однако по мере повышения температуры — это все чаще будут дожди, а не снег.

Исследователи отмечают, что проблему "голых" склонов конечно могут помочь решить машины искусственного оснежения, однако для этого потребуется большое количество воды, а значит горнолыжный отдых станет еще более дорогим для туристов.

В ходе исследования ученые проанализировали ряд аспектов склонов, в том числе где и когда образуется снег, а также сколько воды на одном из самых знаменитых швейцарских горнолыжных курортов Андерматт-Седан-Дисентис. Далее ученые примерили к этой информации различные сценарии изменения климата — исследователи обнаружили, что в нынешних условиях снег может быть гарантирован на склонах в течение всего 100-дневного периода.

Однако по мере того, как температура планеты будет лишь повышаться, работоспособность горнолыжных курортов на Рождество во многом будет зависеть лишь от специальных снежных пушек.

По словам соавтора исследования доктора Эрики Хилтбруннер, предположительно снежных пушек будет достаточно, чтобы поддерживать работу горнолыжных курортов в течение 100 дней подряд вплоть до конца века. Однако это будет стоить немалых денег, а значит возрастет и стоимость горнолыжного отдыха.

Исследователи считают, что к концу века для обеспечения работы горнолыжных курортов потребуется на 80% больше воды — до 540 миллионов литров, в настоящее время — достаточно около 300 миллионов литров воды. Отметим, что сегодня для оснежнения курорта используется вода из местного озера Альпзее, однако проблема заключается в том, что для этих целей ежегодно может использоваться лишь не более 200 миллионов литров воды. А значит курортам придется искать дополнительные источники, чтобы в дальнейшем получить необходимые для обслуживания склонов почти 550 миллионов литров воды.

Напомним, в более раннем исследовании ученые пришли к выводу, что количество дней со снежным покровом в Альпах сократится вдвое, если ничего не предпринять уже сейчас.

Ранее Фокус писал о том, что заснеженные Альпы становятся зелеными — изменения климата в действии.