Пересідаємо на човни. Учені попередили, що гірськолижні курорти в Альпах можуть зникнути

Дослідження показують, що опади й надалі випадатимуть у цій місцевості, але все частіше у вигляді дощу, а не снігу.

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Десятиліттями вчені попереджали, що світ зіткнеться з незворотними наслідками глобального потепління, якщо не почати щось робити. На жаль, людство зробило недостатньо і тепер гірськолижні курорти в Альпах можуть позбутися своїх розкішних снігових схилів, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Базельського університету з'ясували, що снігові схили швидко зникають, тому гірськолижний відпочинок в Альпах дуже скоро може піти в небуття. Причиною цього вчені називають різкі зміни клімату, з якими стикається Земля через нагрівання.

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У процесі дослідження вчені з'ясували, що опади продовжуватимуть випадати над Альпами, однак у міру підвищення температури це все частіше будуть дощі, а не сніг.

Дослідники зазначають, що проблему "голих" схилів звичайно можуть допомогти вирішити машини штучного осніження, проте для цього буде потрібно багато води, а значить гірськолижний відпочинок стане ще дорожчим для туристів.

У процесі дослідження вчені проаналізували низку аспектів схилів, зокрема де і коли утворюється сніг, а також скільки води на одному з найзнаменитіших швейцарських гірськолижних курортів Андермат-Седан-Дісентіс. Далі вчені приміряли до цієї інформації різні сценарії зміни клімату — дослідники з'ясували, що за нинішніх умов сніг може бути гарантований на схилах протягом 100-денного періоду.

Однак у міру того, як температура планети лише підвищуватиметься, працездатність гірськолижних курортів на Різдво багато в чому залежатиме лише від спеціальних снігових гармат.

За словами співавторки дослідження доктора Еріки Хілтбруннер, ймовірно, снігових гармат буде достатньо, щоб підтримувати роботу гірськолижних курортів протягом 100 днів поспіль аж до кінця століття. Однак це коштуватиме чималих грошей, а отже, зросте і вартість гірськолижного відпочинку.

Дослідники вважають, що до кінця століття для забезпечення роботи гірськолижних курортів знадобиться на 80% більше води — до 540 мільйонів літрів, наразі достатньо приблизно 300 мільйонів літрів води. Зазначимо, що сьогодні для засніження курорту використовується вода з місцевого озера Альпзеє, проте проблема полягає в тому, що для цих цілей щороку може використовуватися лише не більше 200 мільйонів літрів води. Отже курортам доведеться шукати додаткові джерела, щоб надалі отримати необхідні для обслуговування схилів майже 550 мільйонів літрів води.

Нагадаємо, у більш ранньому дослідженні вчені дійшли висновку, що кількість днів зі сніговим покривом в Альпах скоротиться вдвічі, якщо нічого не зробити вже зараз.

Раніше Фокус писав про те, що засніжені Альпи стають зеленими — зміни клімату діє.