Блок НАТО пообещал Украине 40 млрд евро военной помощи в следующем году: детали инициативы

В пресс-релизе Альянса говорится о создании новой структуры NSATU, которая будет заниматься координацией дальнейшей согласованной поддержки Украины.

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В ходе Вашингтонского саммита НАТО было объявлено о создании новой структуры по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU), которая будет действовать в странах Альянса. Это решение подкреплено минимальным базовым финансированием в размере 40 млрд евро на 2025 год, что обеспечит долговременную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Об этом говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса от 10 июля.

Основные задачи и функции NSATU

NSATU будет заниматься координацией предоставления военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку. При этом подчеркивается, что NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта, а лишь поддерживает оборонные усилия Украины.

В числе задач структуры также стоят:

обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки;

поддержка самообороны Украины в соответствии с Уставом ООН;

трансформация Сил обороны и безопасности Украины и их дальнейшую интеграцию с НАТО.

Финансирование и помощь

Саммит НАТО подтвердил обязательство долгосрочной помощи Украине, выделив на это минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро.

В пункте 3 положения о долгосрочной помощи подробно расписаны обязательства блока НАТО перед Киевом, которые распространяются на расходы, связанные с поставкой военной техники, помощью и обучением для ВСУ, в том числе:

закупка военной техники для Украины;

оказание помощи в натуральной форме Украине;

расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;

расходы на военную подготовку для Украины, а также операционные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;

инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и оборонной промышленности Украины;

все взносы в целевые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Совместный центр JATEC

Также в документе говорится о создании Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC). Данная структура станет важным столпом практического сотрудничества, направленным на анализ и применение уроков войны России против Украины, а также повышение оперативной совместимости Украины с НАТО.

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