Блок НАТО пообіцяв Україні 40 млрд євро військової допомоги наступного року: деталі ініціативи

У пресрелізі Альянсу йдеться про створення нової структури NSATU, яка займатиметься координацією подальшої узгодженої підтримки України.

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Під час Вашингтонського саміту НАТО було оголошено про створення нової структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах Альянсу. Це рішення підкріплено мінімальним базовим фінансуванням у розмірі 40 млрд євро на 2025 рік, що забезпечить довготривалу допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Про це йдеться у пресрелізі Північноатлантичного альянсу від 10 липня.

Основні завдання та функції NSATU

NSATU займатиметься координацією надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета — поставити безпеку допомоги Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку. При цьому підкреслюється, що NSATU не робитиме НАТО стороною конфлікту, а лише підтримує оборонні зусилля України.

Серед завдань структури також стоять:

забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки;

підтримка самооборони України відповідно до Статуту ООН;

трансформація Сил оборони і безпеки України та їх подальшу інтеграцію з НАТО.

Фінансування та допомога

Саміт НАТО підтвердив зобов'язання довгострокової допомоги Україні, виділивши на це мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро.

У пункті 3 положення про довгострокову допомогу детально розписано зобов'язання блоку НАТО перед Києвом, які поширюються на витрати, пов'язані з постачанням військової техніки, допомогою і навчанням для ЗСУ, зокрема:

закупівля військової техніки для України;

надання допомоги в натуральній формі Україні;

витрати, пов'язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;

витрати на військову підготовку для України, а також операційні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та оборонної промисловості України;

усі внески в цільові фонди НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

Спільний центр JATEC

Також у документі йдеться про створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC). Ця структура стане важливим стовпом практичного співробітництва, спрямованим на аналіз і застосування уроків війни Росії проти України, а також підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

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