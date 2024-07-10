"НАТО не готове сказати більше": Науседа розповів, якими будуть підсумки саміту для України
За словами Ґітанаса Науседи, на заході Альянсу у Вашинштоні союзники підпишуть документ, який стане "мостом від нинішньої ситуації до майбутнього членства". Українська сторона вже погодила текст.
Президент Литви Ґітанас Науседа розповів, що для України на саміті НАТО у Вашингтоні підготували спеціальний документ, який у майбутньому може вплинути на членство Києва в Альянсі. Це є тим компромісом, який Північноатлантичний блок може запропонувати українцям зараз. Про це повідомляє Delfi.
Ґітанас Науседа також додав, що якби Україна просто зараз стала б членом НАТО, то Альянс був би змушений запустити "п'яту статтю". Йдеться про те, що в разі нападу на члена НАТО — мають допомагати в захисті від агресії всі союзники.
"Сьогодні НАТО не готове сказати більше, ніж уже сказало. Будь-яке зобов'язання за п'ятою статтею означатиме необхідність вжиття заходів тут і зараз. Як це зробити, якщо навіть відправлення військ в Україну поки що є табу в масштабах НАТО", — підкреслив президент Литви.
Нагадаємо, раніше кореспонденти "Голосу Америки" з посиланням на власне джерело в НАТО повідомили, що Альянс спрогнозував, скільки ще років в Україні триватиме війна. За словами чиновника, Росія зможе витримати в режимі військової економіки щонайменше три-чотири роки. При цьому союзники зосереджені на тому, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Тобто, навіть після 2025 року.
Також раніше колишній начальник генерального штабу Британії заявив, що Іран, Росія і Китай небезпечніші за нацистів 1939 року. На думку військового, НАТО має приблизно шість-десять років, щоб переозброїти свої армії для запобігання нападу на їхню територію. За словами британського генерала, дії РФ, Ірану та Китаю можуть призвести до Третьої світової війни.