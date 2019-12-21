Счастливчики и неудачники года. Forbes подсчитал, кто больше всех заработал и потерял в 2019 году

Журнал назвал Топ-5 миллиардеров, которые в этом году больше всего увеличили свое состояние или понесли потери самые большие потери

Самые богатые из богатых продолжают становиться еще богаче, пишет Forbes. Уходящий год был фантастически успешным для них. Первая пятерка самых успешных бизнесменов добавила совокупно к своим состояниям $112 млрд. Это намного больше прошлогоднего аналогичного показателя ($48 млрд).

Сильнее всего в этому году выросло состояние француза Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Третий самый богатый человек на планете разбогател за 12 месяцев на $40 млрд. Его отрыв от ближайшего преследователя составляет $18 млрд. Второе место в рейтинге занял руководитель Facebook Марк Цукерберг, который в прошлом году был крупнейшим неудачником, потеряв $18,7 млрд. В этом году он успешно вернул потери, нарастив состояние на $22,1 млрд.

Лидер ТОП-5 самых удачливых бизнесменов прошлого года, глава Amazon Джефф Безос, сейчас занял второе место в антирейтинге из-за бракоразводного процесса на сумму $30 млрд. Но его состояние в итоге упало только на $13 млрд, так как акции Amazon за год выросли на 18%, что компенсировало Безосу часть потерь.

Главный же "неудачник" года индийский технологический магнат Азим Премджи в марте этого года объявил, что передал 60% своей доли в компании Wipro своему благотворительному фонду. Это пожертвование оценивается в $7,5 млрд.

Самыми удачливыми в этом году стали:

основной владелец LVMH Бернар Арно (прирост $40 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг (22,1 млрд);

создатель компании Inditex Амансио Ортега (17,3 млрд);

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (16,3 млрд);

индийский бизнесмен Мукеш Амбани (16,1 млрд).

Главные "неудачники":

индийский бизнесмен Азим Премджи (потерял $14,1 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос (13,1 млрд);

глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (3,4 млрд);

бывший глава Uber Трэвис Каланик (3,1 млрд);

сопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (3 млрд).

Как ранее сообщал Фокус: