Певица Долли Партон получила 100 миллионов долларов от Джеффа Безоса на благотворительность

Легенда кантри стала лауреатом учрежденной Безосом премии.

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Долли Партон, легендарная певица в стиле кантри, получила от Джеффа Безоса грант в размере 100 миллионов долларов от основателя компании Amazon Джеффа Безоса на благотворительность. Об этом пишет Daily Mail.

Долли стала лауреатом учрежденной Джеффом Безосом премии, получив ее за "мужество и такт". Миллиардер отметил, что лауреаты его премии блестяще объединяют людей для решения серьезных проблем.

"Я очень горд тем, что сопричастен к добрым делам, которые делают для мира такие люди", — сказал Безос.

[ + – ] Джефф Безос вручил Долли Партон 100 миллионов долларов

"Вы сказали 100 миллионов долларов?", — сначала не поверила Долли, услышав, какую сумму она получает.

"Я всегда говорила: я стараюсь вкладывать деньги туда, где мое сердце. Я сделаю все возможное, чтобы сделать хорошие вещи с этими деньгами", — заявила Партон, получая премию.

Премия была учреждена Безосом в прошлом году. До Партон ее присуждали шеф-повару Хосе Андресу, чья организация World Central Kitchen поставляет горячее питание пострадавшим от стихийных бедствий и который сейчас работает в Украине, пострадавшей от российского вторжения. Также премию Безоса получал бывший советник 44-го президента США Барака Обамы Ван Джонс. Он является сооснователем трех благотворительных организаций.

76-летняя Долли Партон известна благотворительными проектами, включая фонд Dollywood Foundation и программу Imagination Library, нацеленную на привитие детям любви к чтению. Также она пожертвовала 1 миллион долларов Медицинскому центру Университета Вандербильта, который помог разработать вакцину Moderna от COVID-19.

На сегодняшний день детям из пяти стран, включая Великобританию и США, бесплатно передано более 193 миллионов книг.

Ранее Джефф Безос заявил, что направит большую часть своего состояния, которое составляет 124 миллиарда долларов, на благотворительность. Безос подтвердил, что собирается это сделать при жизни и сравнил благотворительность с предпринимательством, поскольку и там и там ему хочется достичь максимальной эффективности.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос на благотворительном вечере

"Построить Amazon было нелегко. Для этого потребовалось много напряженной работы и команда блестящих и трудолюбивых партнеров. Думаю, благотворительность очень похожа на это", — пояснил он.

Напомним, ранее бывшая жена Джеффа Безоса, Маккензи Безос, также приняла решение отдать большую часть своего состояния, полученного при разводе, на благотворительность. И она уже начала воплощать свой план в жизнь.