"Мы любим друг друга!". Джефф Безос и Лорен Санчес дали откровенное интервью о своих отношениях

Лорен призналась, что уже в следующем году полетит в космос на ракете своего бойфренда.

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Основатель Amazon 58-летний Джефф Безос и его 52-летняя подруга Лорен Санчес впервые дали совместное интервью. Они осыпали друг друга комплиментами и рассказали о своих отношениях и планах на будущее. Об этом пишет CNN.

Миллиардер сказал, что Лорен "самый щедрый и великодушный человек, которого вы когда-либо встречали".

А Лорен Санчес призналась, что их партнерство становится все крепче, потому что они настоящие "товарищи по команде".

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

"Мы действительно отличные товарищи по команде, и нам очень весело вместе, и мы любим друг друга. Мы всегда смотрим друг на друга, и понимаем: мы команда!", — сказала Санчес.

"Это просто. Мы несем друг другу энергию, мы уважаем друг друга. Так что работать вместе весело", — добавил Безос.

Джефф Безос подтвердил, что собирается пожертвовать свое многомиллиардное состояние на благотворительность при жизни.

А Лорен Санчес объявила, что в следующем году планирует отправиться в космос на ракете Безоса. Ведь, напомним, Джефф Безос является основателем космической компании Blue Origin. И он считает, что каждый, кто хочет отправиться в космос, должен получить возможность сделать это еще при жизни. Первый полет его космического корабля New Shepard состоялся в прошлом году.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос у его космического корабля New Shepard Фото: Instagram laurenwsanchez [ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос у его космического корабля New Shepard Фото: Instagram laurenwsanchez

Безос, который сейчас является четвертым самым богатым человеком в мире сказал, что над братьями Райт тоже смеялись, но сейчас авиаперелеты стали обычным делом.

Лорен Санчес, журналистка, лауреат премии "Эмми", уточнила, что отправится в космос в следующем году в сопровождении "большой группы женщин".

У Санчес есть собственная лицензия пилота, и в 2016 году она основала Black Ops Aviation, первую компанию аэрофотосъемки, которой владеет и управляет женщина.

[ + – ] У Лорен Санчес есть лицензия пилота

Сейчас она учит управлять вертолетом своего бойфренда, Безос признался, что делает успехи, но Лорен слишком часто его критикует, потому что не может расслабиться и просто смотреть в окно.

Лорен Санчес и Джефф Безос обычно довольно сдержаны в проявлении чувств, но во время интервью они осыпали друг друга комплиментами.

"Лорен — самый щедрый, самый великодушный человек, которого вы когда-либо встречали. Она мой источник вдохновения. Она никогда не пропускает дни рождения. Количество людей, которым она дарит подарки на день рождения, огромно. И это только небольшой пример", — рассказал Безос.

И пара призналась, что вечера они проводят довольно обыденно, просто в компании друг друга.

"Мы можем быть немного скучными. Ужинаем с детьми, болтаем и веселимся. За столом нас обычно семеро – так что получается шумно. А потом мы смотрим кино. И выбрать обычно нелегко", — рассказала Санчес о том, как проходят их семейные вечера.

"Возможно, мы тратим больше времени на выбор фильма, чем нужно", — добавил Безос.

[ + – ] Лорен Санчес с сыном и Джеффом Безосом Фото: Instagram laurenwsanchez

И Джефф Безос, чье состояние оценивают в 117 миллиардов долларов, подтвердил, что собирается раздать его на благотворительность при жизни.

"Самое сложное — понять, как это сделать. Это непросто. Создание Amazon было непростым делом. Потребовалось много тяжелой работы и очень умных товарищей по команде. Мы с Лорен считаем – что благотворительность в этом схожа. И это трудно", — признался Безос.

В прошлом Джеффа Безоса критиковали за то, что он не подписал Giving Pledge — кампанию, запущенную Биллом Гейтсом, Мелиндой Гейтс и Уорреном Баффетом, чтобы побудить миллиардеров жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт подписалась под ним в 2019 году и с тех пор исполняет обещанное.

За последние три года она пожертвовала более 12 миллиардов долларов университетам, группам по защите прав женщин и другим некоммерческим организациям.

Пока Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата в рамках своей инициативы Bezos Earth Fund.

По данным The Chronicle of Philanthropy, в прошлом году он пожертвовал на благотворительность 510,7 миллионов долларов.

На прошлой неделе Безос выделил 100 миллионов долларов фонду певицы Долли Партон, чтобы дать детям доступ к книгам по всему миру.