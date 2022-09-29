Колишня дружина Джеффа Безоса розлучається зі шкільним учителем хімії

Після одруження навесні 2021 чоловік Маккензі Скотт одразу звільнився з роботи.

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52-річна американська філантропка та бізнесвумен Маккензі Скотт розлучається зі своїм другим чоловіком, шкільним учителем хімії Деном Джуеттом. Про це пише Forbes.

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса розірвала шлюб, якому виповнилося півтора року. На початку березня 2021 Маккензі Скотт (у минулому Безос) оголосила про узаконення стосунків зі своїм коханим, шкільним учителем хімії. У той час коли сама Маккензі була найбагатшою жінкою планети після розлучення з мільярдером.

Тоді весілля Маккензі Скотт не афішувалося. Про новий шлюб екдружини Безоса стало відомо із сайту філантропічної організації "Клятва дарування" (Giving Pledge), на якому розмістили відповідне повідомлення.

[ + – ] Маккензі Скотт та Джефф Безос

Заможна жінка та її чоловік практично не виходили разом на публіку. У мережі "гуляла" єдина їхня спільна фотографія, яку уже видалили із вищезазначеного сайту. Також звідти вилучили всі згадки про вчителя хімії.

Про причини різкого розлучення не повідомляється. Відомо, що після укладання шлюбу 47-річний Ден Джуетт звільнився зі школи, а умови шлюбного договору зберігаються у великій таємниці.

Наразі статки колишньої коханої Джеффа Безоса оцінюють в 34,9 млрд доларів, за версією видання Forbes, адже лише після розлучення Маккензі Скотт отримала 19,7 млн акцій Amazon. Письменниця та філантропка посідає наразі п'яте місце у списку найбагатших жінок у світі та 30-те — у загальному списку мільярдерів планети.

[ + – ] Маккензі Скотт та Ден Джуетт

До шлюбу зі шкільним учителем Маккензі Скотт 25 років була одружена з одним з найвпливовіших бізнесменів світу — 58-річним Джеффом Безосом. Про розлучення пари стало відомо у 2019. І, як повідомляється, причиною розриву тривалого шлюбу став роман мільярдера з 52-річною журналісткою Лорен Санчес.

Новій коханій підприємець подарував маєток на Гаваях за 78 мільйонів доларів та часто виходить з нею на публіку.

[ + – ] Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Маккензі Скотт пожертвувала на потреби України 100 мільйонів доларів.

Також Фокус стежить за розвитком особистого життя самого Джеффа Безоса. Нещодавно його нова подруга вийшла у світ у розкішному вечірньому образі.