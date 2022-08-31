Лорен Санчес прийшла на прем'єру "Володаря перснів" у приголомшливій червоній сукні

Лорен супроводжувала Джеффа Безоса, адже саме його компанія Amazon зняла надзвичайно дорогий серіал за романами Толкіна.

Джефф Безос та його подруга Лорен Санчес прийшли на прем'єру серіалу "Володар перснів" за романом Дж. Р. Р. Толкіна. Цей серіал став найочікуванішим після "Дому Дракона", що вже стартував. Про це пише Variety.

Джефф Безос вже подякував шоуранерам серіалу за те, що проігнорували його нотатки та зняли серіал по-своєму.

"Я повинен подякувати шоуранерам за те, що вислуховували мене щоразу, але я також вдячний, що ви мене ігнорували, коли потрібно", — сказав Безос. Він зізнався, що його син, "одержимий" романами Толкіна, відразу його попередив, щоб він "не псував серіал".

Amazon Studios уклала угоду безпосередньо з нащадками Толкіна і це коштувало дуже дорого. Тож восьмисерійний серіал "Володар перснів: Персні влади" стане найдорожчим серіалом в історії.

Глядачам на прем'єрі показали дві перші серії. На екрани телесага вийде 2 вересня.

Безоса на червоній доріжці супроводжувала його подруга Лорен Санчес.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос на прем'єрі "Володаря перснів" Фото: Getty Images

Для свого виходу 52-річна лауреатка "Еммі" обрала елегантну червону сукню з високим розрізом до стегна в грецькому стилі, а образ доповнила браслетами з діамантами та сріблястими босоніжками на високих підборах.

Лорен Санчес прославилася не лише романом із найбагатшою людиною світу, а й своїми приголомшливими образами.

Так, під час візиту до Лондона вона пішла на вечерю у вбранні за півмільйона доларів. Причому дороге вбрання затьмарило її кольє з великим краплеподібним діамантом.

А раніше вийшла у світ у шикарній білій сукні з глибоким декольте, яке затьмарило всі її попередні вбрання.