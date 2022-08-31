Лорен Санчес пришла на премьеру "Властелина колец" в потрясающем алом платье

Лорен сопровождала Джеффа Безоса, ведь именно его компания Amazon сняла баснословно дорогой сериал по романам Толкина

Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес пришли на премьеру сериала "Властелин колец" по роману Дж. Р. Р. Толкина. Этот сериал стал самым ожидаемым после уже стартовавшего "Дома Дракона". Об этом пишет Variety.

Джефф Безос уже поблагодарил шоураннеров сериала за то, что проигронировали его заметки и сняли сериал по-своему.

"Я должен поблагодарить шоураннеров за то, что выслушивали меня всякий раз, но я также благодарен, что вы меня игнорировали, когда нужно", — сказал Безос. Он признался, что его сын, "одержимый" романами Толкина, сразу его предупредил, чтобы он "не портил сериал".

Amazon Studios заключила сделку напрямую с потомками Толкина и это обошлось очень дорого. Так что восьмисерийный сериал "Властелин колец: Кольца власти" станет самым дорогим сериалом в истории.

Зрителям на премьере показали две первые серии. На экраны телесага вышла 2 сентября.

Безоса на красной дорожке сопровождала его подруга Лорен Санчес.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос на премьере "Властелина колец" Фото: Getty Images

Для своего выхода 52-летняя лауреатка "Эмми" выбрала элегантное алое платье с высоким разрезом до бедра в греческом стиле и образ дополнила браслетами с бриллиантами и серебристыми босоножками на высоком каблуке.

Лорен Санчес прославилась не только романом с самым богатым человеком мира, но и своими потрясающими образами.

Так, во время визита в Лондон она пошла на ужин в наряде за полмиллиона долларов. Причем дорогие наряды затмило ее колье с крупным каплевидным бриллиантом.

А ранее вышла в свет в шикарном белом платье с глубоким декольте, которое затмило все ее предыдущие наряды.