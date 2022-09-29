Бывшая жена Джеффа Безоса разводится со школьным учителем химии

После свадьбы весной 2021 муж Маккензи Скотт сразу уволился с работы.

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52-летняя американская филантроп и бизнесвумен Маккензи Скотт разводится со своим вторым мужем, школьным учителем химии Дэном Джуэттом. Об этом пишет Forbes.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса расторгла брак, которому исполнилось полтора года. В начале марта 2021 Маккензи Скотт (в прошлом Безос) объявила об узаконении отношений со своим возлюбленным, школьным учителем химии. В то время, как сама Маккензи была самой богатой женщиной планеты после развода с миллиардером.

Тогда свадьба Маккензи Скотт не афишировалась. О новом браке экс-жены Безоса стало известно с сайта филантропической организации "Клятва дарения" (Giving Pledge), на котором разместили соответствующее сообщение.

[ + – ] Маккензи Скотт и Джефф Безос

Состоятельная женщина и ее муж практически не выходили вместе на публику. В Сети "гуляла" единственная их общая фотография, которую уже удалили с вышеупомянутого сайта. Также оттуда изъяли все упоминания об учителе химии.

О причинах резкого развода не сообщается. Известно, что после заключения брака 47-летний Дэн Джуэтт уволился со школы, а условия брачного договора хранятся в большой тайне.

Сейчас состояние бывшей возлюбленной Джеффа Безоса оценивают в 34,9 млрд долларов, по версии издания Forbes, ведь только после развода Маккензи Скотт получила 19,7 млн акций Amazon. Писательница и филантроп занимает пятое место в списке самых богатых женщин в мире и 30-е — в общем списке миллиардеров планеты.

[ + – ] Маккензи Скотт и Дэн Джуэтт

До бракосочетания со школьным учителем Маккензи Скотт 25 лет была замужем за одним из самых влиятельных бизнесменов мира — 58-летним Джеффом Безосом. О разводе пары стало известно в 2019 году. И, как сообщается, причиной разрыва длительного брака стал роман миллиардера с 52-летней журналисткой Лорен Санчес.

Новой возлюбленной предприниматель подарил имение на Гавайях за 78 миллионов долларов и часто выходит с ней на публику.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Напомним, Маккензи Скотт пожертвовала на нужды Украины 100 миллионов долларов.

Также Фокус следит за развитием личной жизни самого Джеффа Безоса. Недавно его новая подруга вышла в свет в роскошном вечернем образе.