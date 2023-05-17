Джефф Безос отдыхает с возлюбленной на своей яхте за 500 миллионов долларов (фото)

Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес наконец отправились в плавание на своей новой яхте.

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59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос проводит время время со своей возлюбленной Лорен Санчес. Пару заметили у побережья Испании на борту самой высокой яхте в мире, которую построили за 500 миллионов долларов. Об этом пишет PageSix.

53-летняя Санчес продемонстрировала свою подтянутую фигуру в розовом бикини и белой накидке, а основатель Amazon выбрал голубые шорты и кремовую ветровку на молнии.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Пара, которая начала встречаться в 2019 году, погрелась на солнышке, прежде чем осмотреть массивный корабль, который считается самой высокой парусной яхтой в мире, высотой 70 метров..

Джефф Безос и Лорен Санчес

Корабль с вертолетной площадкой и бассейном вмещает 18 гостей, однако Безос и Санчес решили сначала отдохнуть только вдвоем, а после пригласить на борт нескольких своих лучших друзей.

До отношений с Санчес, миллиардер был женат на Маккензи Скотт, с которой развелся в апреле 2019 года после 25 лет брака. У бывшей пары четверо общих детей.

Лорен Санчес был 13 лет замужем за Патриком Уайтселлем. В 2019 года бывшая пара оформила развод.

Яхта Безоса, которая считается самой высокой в мире, строилась пять лет и была закончена в марте 2023-го. Ранее известная как Y721 или Project 721, она теперь носит имя "Koru", что на языке маори означает "новые начинания". Яхта была смоделирована с тремя огромными мачтами, поэтому может приводиться в действие в основном за счет кинетической энергии парусов. Эта чрезвычайно передовая и экологичная технология означает, что парусами может управлять один человек, а не целая команда.

Ранее Фокус писал, что жители Роттердама не на шутку разозлились на Безоса из-за его посягательств на исторический мост.