Жители Роттердама собираются забросать суперъяхту Безоса за $540 млн тухлыми яйцами

Верфь, на которой строится яхта, просит разобрать среднюю часть исторического векового моста, чтобы судно могло выйти в открытое море. По информации СМИ, Безос уже оплатил счет за временный демонтаж достопримечательности.

Суперъяхта миллиардера Джеффа Безоса Y721 стоимостью $540 еще не сошла с верфи Oceano в Альблассердаме на западе Нидерландов, но вокруг нее уже разгорелся грандиозный скандал, сообщает Bloomberg.

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В Facebook появился анонс мероприятия, запланированного на 1 июня этого года, в котором Пабло Стрерманн призывает жителей Роттердама выйти к мосту Koningshavenbrug в Роттердаме, известному как De Hef, с тухлыми яйцами и забросать ими роскошное судно, когда то будет проходить через мост.

"Возьмите с собой коробку (тухлых) яиц и давайте бросим их в суперъяхту Джеффа, когда она будет проходить через Де Хеф в Роттердаме. Роттердам был построен из щебня жителями Роттердама, и мы не просто разбираем его на части ради фаллоса, символа миллиардера, страдающего манией величия. Не без боя!", – говорится в публикации.

[ + – ] Уже 5600 жителей Роттердама готовы прийти с яйцами к мосту, чтобы встречать суперъяхту

Причиной для такого мероприятия стала информация о том, что ради того, чтобы яхта покинула верфь и вышла в море, придется частично разобрать среднюю часть исторического железнодорожного моста. По информации в СМИ, верфь уже попросила об этом, а Безос оплатил счет.

Обычно новые корабли проходят под мостом с просветом 40 метров, прежде чем их мачты будут собраны. Но надстройка корабля Безоса выше мостика: высота судна составляет 41 метр, а длина – 127 метров. Оно имеет три огромных мачты и три палубы. на верфи считают нецелесообразным выпускать недостроенный объект.

[ + – ] Яхта Y721, которую строят для основателя Amazon Джеффа Безоса с состоянием в $175 млрд

На данный момент Роттердам не получил разрешения на временный демонтаж моста, чтобы пропустить суперъяхту Безоса, а мэр города Ахмед Абуталеб отрицает, что решение было принято. Он добавил, что все станет известно после подачи заявки на получение разрешения и оценки воздействия.

Однако Марсел Влравенс, представитель местных властей, озвучил мнение, которое может свидетельствовать о том, каким будет окончательный вердикт руководства города. Чиновник утверждает, что этот проект очень важен для экономики Роттердама, а закончить строительство яхты где-либо просто невозможно.

"Роттердам крайне ценит свою репутацию "морской столицы Европы". Кораблестроение и вся работа в этом секторе – важнейшая опора города", – заявил он.

В свою очередь местная левая партия GroenLinks призвала к проведению чрезвычайных дебатов в совете по поводу моста.

"Этот человек заработал свои деньги, выжимая персонал, уклоняясь от налогов и правил, и теперь мы должны снести наш прекрасный национальный памятник? Это действительно заходит слишком далеко", – заявил советник GroenLinks Стефан Ливис.

Решение о временном демонтаже части моста раскритиковал и глава исторического общества Роттердама Тон Весселинк. По его словам, сначала появившуюся информацию он посчитал шуткой, но когда узнал, что это правда, то очень разозлился.

Де Хеф был впервые построен над рекой Ньиве Маас в 1927 году и с стал ключевой достопримечательностью Роттердама. В 1933 году голландец Лу Власблом совершил рекордное для того времени погружение с вершины моста. Две недели спустя Ян Табберни умер, пытаясь повторить этот трюк.

Мост с двумя башнями и зеленым оттенком стали был сильно поврежден в 1940 году во время бомбардировки Роттердама и в настоящее время официально охраняется как достопримечательность.

[ + – ] Железнодорожный мост Де Хеф (Koningshavenbrug) Фото: @RadarResist/Twitter

Предыдущие попытки окончательно снести мост, например, в 1993 году, встретили ожесточенное сопротивление местных жителей, которым удалось заблокировать этот план. С 2014 по 2017 пешеходный мост между двумя башнями не функционировал из-за реставрационных работ, после чего мэрия пообещала больше не разбирать его.

Проход суперъяхты под мостом Koningshaven запланирован на грядущее лето. Предполагается, что полуразобранным мост простоит максимум несколько недель.

Что известно о суперъяхте Y721

В октябре прошлого года суперяхта, известная как Y721, была спущена с верфи Zwijndrecht, а затем перевезена в Альблассердам для окончательной достройки. Она строится компанией Oceanco и, как считается, за ее основу взята 106-метровая яхта Black Pearl. Это самая большая парусная яхта в мире с тремя карбоновыми мачтами высотой 70 метров, построенная в 2018 году для российского миллиардера Олега Бурлакова, умершего в июне прошлого года.

[ + – ] Яхта "Черная жемчужина" (Black Pearl) Фото: charter.ly

К яхте полагается меньший по размеру корабль сопровождения длиной 75 метров. На нем будет размещена вертолетная площадка, поскольку на основном судне места для нее не найдется из-за огромных мачт.

Также он будет перевозить автомобили, скоростные катера и, скорее всего, мини-субмарину.

Напомним, Джефф Безос инвестировал $3 млрд долларов в стартап Altos Labs, который займется созданием лекарственного препарата, призванного победить старение и смерть.