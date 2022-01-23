Таблетка от смерти. Безос вложил в разработку биотехнологии борьбы со старением $3 млрд

Стартап Altos Labs займется разработкой препарата, который будет способствовать омоложению клеток человеческого организма.

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос инвестировал 3 миллиарда долларов в стартап Altos Labs, который займется созданием лекарственного препарата, призванного победить старение и смерть. Об этом сообщает издание The Conservation.

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В планах амбициозного проекта разработать биологическую технологию по омоложению клеток, их восстановлению и устойчивости к болезням, травмам и инвалидности. Данная технология предполагает программирование клеточного омоложения с целью возврата взрослых соматических клеток в состояние стволовых.

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline доктор медицины Хэл Бэррон. А в совет директоров Altos Labs вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов). Сопредседателями совета стали доктора медицины Ханс Бишоп и Рик Клаузнер. Первоначально Altos Labs будет базироваться в США в районе залива Сан-Франциско и Сан-Диего, а также в британском Кембридже.

Научные институты, созданные на базе Altos Labs будут заниматься исследовательскими работами, в то время как Медицинский институт, на основе исследовательских данных, будет разрабатывать препараты.

Что известно о проблеме старения человека?

Старение — это не просто изменение нашего самочувствия или внешнего вида. Оно происходит на клеточном уровне. Например, клетки кожи новорожденного ребенка могут делиться 80 или 90 раз, в то время как клетки пожилого человека делятся всего 20 раз.

Старение также происходит на генном уровне. Генетический материал человека со временем изменяется — в него могут быть добавлены химические вещества, которые меняют то, какие гены включаются или выключаются. Такие изменения называются эпигенетическими, и они накапливаются по мере старения.

Другой вид изменений происходит на концах ДНК нашей клетки. Повторяющиеся сегменты ДНК, называемые теломерами, действуют подобно пластиковому наконечнику шнурка, не позволяя скрученным виткам генетического материала обрываться на концах или завязываться в узел. Но эти теломеры укорачиваются каждый раз, когда клетка делится.

[ + – ] Теломеры подобны защитным колпачкам на концах шнурков.

Износ теломер связывают со старением клеток, а их укорачивание объясняет тот факт, что каждая клетка способна делиться лишь определенное количество раз. Чтобы сохранить жизнь и продолжать делиться, иммунные клетки останавливают укорачивание своих теломер при размножении. Это, вероятно, является одним из факторов, способствующих их очевидному бессмертию. Возврат клеток в состояние стволовых позволит ей делиться очень много раз, поэтому задача "лекартсва от смерти" помочь клетке выработать теломеразу — фермент, удлиняющий теломеры хромосом.

Другая точка зрения заключается в том, что старение — это просто побочный эффект повреждений, которые накапливаются со временем в результате метаболизма или воздействия ультрафиолетового излучения. Поскольку клетки накапливают генетические повреждения с течением времени, они могли эволюционировать, чтобы не сохраняться в организме слишком долго, на случай, если эти повреждения в конечном итоге приведут к раковому перерождению клетки.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал своему сопернику в космической гонке и основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу больше времени проводить в стенах своей компании Blue Origin, а не отдыхать в джакузи.