Пігулка від смерті. Безос вклав у розробку біотехнології боротьби зі старінням $3 млрд.

Стартап Altos Labs займеться розробкою препарату, який сприятиме омолодження клітин людського організму.

Американський мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос інвестував 3 мільярди доларів у стартап Altos Labs, який займеться створенням лікарського препарату, покликаного перемогти старіння та смерть. Про це повідомляє видання The Conversation.

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У планах амбітного проекту розробити біологічну технологію з омолодження клітин, їх відновлення та стійкості до хвороб, травм та інвалідності. Дана технологія передбачає програмування клітинного омолодження з метою повернення дорослих соматичних клітин у стан стовбурових.

Одним із перших учасників проекту став колишній головний науковий співробітник британської фармацевтичної компанії GlaxoSmithKline доктор медицини Хел Беррон. А до ради директорів Altos Labs увійшли лауреати Нобелівської премії з хімії Дженніфер Дудна (2020, генна інженерія) та Франсес Арнольд (2018, застосування ензимів). Співголовами ради стали доктори медицини Ханс Бішоп та Рік Клаузнер. Спочатку Altos Labs базуватиметься у США в районі затоки Сан-Франциско та Сан-Дієго, а також у британському Кембриджі.

Наукові інститути, створені на базі Altos Labs, займатимуться дослідницькими роботами, тоді як Медичний інститут, на основі дослідницьких даних, розроблятиме препарати.

Що відомо про проблему старіння?

Старіння це не просто зміна нашого самопочуття або зовнішнього вигляду. Воно відбувається на клітинному рівні. Наприклад, клітини шкіри новонародженої дитини можуть ділитися 80 або 90 разів, тоді як клітини людини похилого віку діляться всього 20 разів.

Старіння також відбувається генетично. Генетичний матеріал людини з часом змінюється — до нього можуть бути додані хімічні речовини, які змінюють те, які гени включаються або вимикаються. Такі зміни називаються епігенетичними і вони накопичуються в міру старіння.

Інший вид змін відбувається на кінцях ДНК нашої клітини. Сегменти ДНК, що повторюються, так звані теломери, діють подібно пластиковому ковпачку шнурка, не дозволяючи скрученим виткам генетичного матеріалу обриватися на кінцях або зав'язуватися у вузол. Але ці теломери коротшають щоразу, коли клітина ділиться.

[ + – ] Теломери подібні до захисних ковпачків на кінцях шнурків.

Зношування теломер пов'язують зі старінням клітин, а їх укорочування пояснює той факт, що кожна клітина здатна ділитися лише певну кількість разів. Щоб зберегти життя та продовжувати ділитися, імунні клітини зупиняють укорочування своїх теломер при розмноженні. Це, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють їхньому очевидному безсмертю. Повернення клітин у стан стовбурових дозволить їй ділитися дуже багато разів, тому завдання "ліків від смерті" допомогти клітині виробити теломеразу — фермент, що подовжує теломери хромосом.

Інша точка зору полягає в тому, що старіння — це просто побічний ефект від ушкоджень, які накопичуються з часом у результаті метаболізму або впливу ультрафіолетового випромінювання. Оскільки клітини накопичують генетичні ушкодження з часом, вони могли еволюціонувати, щоб не зберігатися в організмі занадто довго, на випадок, якщо ці ушкодження зрештою призведуть до ракового переродження клітини.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер і підприємець Ілон Маск порадив своєму супернику в космічній гонці та засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу більше часу проводити у стінах своєї компанії Blue Origin, а не відпочивати у джакузі.