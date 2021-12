Ілон Маск порадив Джеффу Безосу менше часу проводити у джакузі

Космічні перегони між двома мільярдерами продовжуються давно

Людина 2021 року, за версією журналу Time, американський мільярдер і підприємець Ілон Маск порадив своєму супернику в космічній гонці та засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу більше часу проводити у стінах своєї компанії Blue Origin, а не відпочивати у джакузі. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив про це в недавньому інтерв'ю виданню Financial Times.

Також, на думку підприємця, Безос не намагається розібратися в деталях інженерної справи, а це дуже важливо для побудови успішного бізнесу, адже диявол, за словами Маска, ховається саме в деталях.

Як відомо, раніше 57-річний Джефф Безос проводив у Blue Origin лише один день на тиждень, а саме середу. Однак, на початку осені 2021 мільярдер почав відвідувати компанію два дні на тиждень, включаючи вівторок.

[ + – ] Наразі статки Безоса становлять 201,7 млрд дол., а Маска перевищують 300 млрд доларів США — і це абсолютний світовий рекорд.

50-річний Маск заявляв, що іноді працює 120 годин на тиждень, а іноді й без вихідних, від чого може "поїхати дах", проте зусилля того варті. Також Ілон Маск зазначив, що намагається рівномірно ділити свій час між двома великими компаніями SpaceX та Tesla.

Конкуренція між двома найбагатшими свого часу людьми планети точиться давно. Проте зазначимо, що саме SpaceX вже тестує ракети для польотів на Місяць та Марс, а також укладає контракти із NASA. У квітні 2021 року Маск навіть потролив Безоса та його компанію у своєму Twitter словами "Can't get it up (to orbit), lol", якими в англійській мові описують імпотенцію.

