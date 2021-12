Илон Маск посоветовал Джеффу Безосу меньше времени проводить в джакузи

Космические гонки между двумя миллиардерами продолжаются давно

Человек 2021 года, по версии журнала Time, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал своему сопернику в космической гонке и основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу больше времени проводить в стенах своей компании Blue Origin, а не отдыхать в джакузи. Основатель SpaceX Илон Маск заявил об этом в недавнем интервью изданию Financial Times.

Также, по мнению предпринимателя, Безос не пытается разобраться в деталях инженерного дела, а это очень важно для построения успешного бизнеса, ведь дьявол, по словам Маска, скрывается именно в деталях.

Как известно, ранее 57-летний Джефф Безос проводил в Blue Origin только один день в неделю, а именно среду. Однако в начале осени 2021 года миллиардер начал посещать компанию два дня в неделю, включая вторник.

[ + – ] На данный момент состояние Безоса составляет 201,7 млрд долл., а Маска превышает 300 млрд долларов США — и это абсолютный мировой рекорд.

50-летний Маск же заявлял, что иногда работает 120 часов в неделю, а иногда и без выходных, от чего может "поехать крыша", однако усилия того стоят. Также Илон Маск отметил, что пытается равномерно делить свое время между двумя крупными компаниями SpaceX и Tesla.

Конкуренция между двумя самыми богатыми в свое время людьми планеты продолжаются давно. Однако отметим, что именно SpaceX уже тестирует ракеты для полетов на Луну и Марс, а также заключает контракты с NASA. В апреле 2021 года Маск даже потролил Безоса и его компанию в своем Twitter словами "Can't get it up (to orbit), lol", которыми в английском языке описывают импотенцию.

Ранее Фокус сообщал, что на вручение звания человека года Илон Маск пришел со своим 6-м сыном XÆA-Xii, которому сейчас 18 месяцев. Снимки, на которых миллиардер держит на руках своего малыша, облетели Сеть.

Напомним, Илон Маск объявил о начале строительства новой стартовой площадки для запуска ракет, однако в NASA отметили, что еще предстоит провести экологическую оценку локации, прежде чем расширять территорию космодрома.