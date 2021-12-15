Илон Маск пришел на интервью в Time с 18-месячным сыном на руках (видео)

Миллиардер не впервые показывает публике полуторогодовалого малыша. X Æ A-Xii – самый младший из шести сыновей Илона Маска.

50-летний основатель и владелец Tesla и Spase X Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time, а на мероприятии по случаю объявления победителей рейтинга появился со своим 18-месячным сыном X Æ A-Xii на руках.

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Когда миллиардер вошел в зал с ребенком, публика его встретила радостными возгласами. Соответствующим видео поделился владелец журнала Time Марк Бениофф на своей странице в Twitter.

[ + – ] Присутствующие встретили Маска с сыном радостными возгласами

Во время публичного интервью Маск посадил мальчика себе на колени, и снимки отца и сына облетели Сеть и СМИ. В разговоре с журналистами бизнесмен рассказал, что сына чаще всего называют дома Маленьким Икс или Малышом Икс. Уникальное имя ребенка произносится как "X Ash A Twelve" (Экс Эш Эй-Твелв). Первоначально оно было написано как X Æ A-12, но затем родители мальчика изменили последнюю часть с "12" на "Xii", вероятно, в соответствии с законом Калифорнии, запрещающем имена, содержащие цифры.

Илон рассказал, что после расставания с матерью своего младшего сына, канадской певицей Граймс, сейчас ни с кем не встречается и живет неподалеку от стартового комплекса SpaceX в Техасе. С бывшей подругой он поддерживает хорошие отношения:

"Мы с Граймс, я бы сказал, наверное, полуразлучены. Мы не так часто виделись, и я думаю, что это в какой-то степени долгосрочная вещь, потому что-то, что ей нужно делать, в основном происходит в Лос-Анджелесе или на гастролях, а моя работа в основном находится в отдаленных местах, как это".

В свою очередь Граймс выпустила новую песню, в которой озвучила свою версию того, что послужило причиной расставания пары. И это – не расстояние.

[ + – ] Илон Маск – человек года по версии Time

Кроме Малыша Икс, у Маска еще пятеро сыновей, которые родились в браке с Джастин Маск. Самый старший сын бизнесмена, Невада, умер вскоре после рождения.

Миллиардер нечасто публикует фото детей в соцсетях, поэтому каждый кадр становится объектом пристального внимания. Младшего сына инженер все же часто показывает публике. Так, недавно он провел видеоконференцию, держа малыша на руках.

Напомним. недавно самый богатый человек на планете похвастался новой прической, которая вызвала у многих недоумение.