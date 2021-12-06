Певица Граймс впервые рассказала, на что ее променял Илон Маск

Граймс до последнего времени не комментировала расставание с Илоном Маском и только теперь назвала причину разрыва.

33-летняя канадская певица Граймс представила свою новую песню под названием Player Of Games ("Игрок"), в которой рассказала о расставании с Илоном Маском несколько месяцев назад. Видео опубликовано на ее канале в YouТube.

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Композиция вышла спустя два месяца после расставания пары, которая была вместе три года. Граймс родила Илону Маску сына X Æ A-Xii и даже была готова покорять с ним Марс, однако что-то пошло не так. И вот теперь она открыто рассказала о том, что же стало настоящей причиной разрыва отношений.

В песне Player Of Games Граймс спела о том, что "влюблена в величайшего геймера", а затем прозвучало: "Он всегда будет любить игру больше, чем меня".

"Отправляйся в холодные просторы космоса, даже любовь не удержит тебя на своем месте", – поет бывшая девушка Маска о 50-летнем миллиардере, основателе Tesla и генеральном директоре SpaceX.

Помимо упоминания о космических путешествиях, которые Маск когда-нибудь пытается сделать доступными для всех, она говорит и о его игровой зависимости. Несмотря на то, что клипа к песне еще нет, в аудиодорожке, опубликованной на YouТube, Граймс изображена обнаженной и обнимающей мужчину в доспехах рыцаря, которые обычно фигурируют в видеоиграх, как бы демонстрируя собственную уязвимость и его равнодушие.

[ + – ] В песне Граймс впервые говорит об игровой зависимости Маска

Согласно NDTV.com, любимые игры Маска включают Solo Halo, Mass Effect 2, Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock и другие.

Напомним, Илон Маск прокомментировал расставание с Граймс, заявив, что несмотря на разрыв, они все еще любят друг друга, часто видятся и пребывают в прекрасных отношениях.

"Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в Техасе или летал за границу, а ее работа сосредоточена в основном в Лос-Анджелесе. Сейчас она живет со мной, а Baby X находится в соседней комнате", – говорил он вскоре после разрыва.

Граймс и Маск были вместе с 2018 года. Пара провела большую часть 2019 года вместе, и певица объявила, что беременна, в январе прошлого года. О том, что отцом ребенка является именно Илон Маск, она сказала только в марте.

До Граймс Илон с 2000 по 2008 год был женат на писательнице Джастин Маск, и за время их брака родились шестеро сыновей. Старший сын пары, Невада, умер вскоре после рождения.

Напомним, Илон Маск провел видеоконференцию с годовалым сыном на руках, а Граймс намекнула на планы по созданию "лесбийской комунны" в космосе.