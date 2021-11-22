Илон Маск показал своего сына с непроизносимым именем во время презентации

Миллиардер появился вместе с X AE A-Xii во время сеанса видеосвязи

Илон Маск впервые появился во время видеопрезентации SpaceX вместе со своим сыном от певицы Граймс по имени X AE A-Xii и произвел впечатление на своих поклонников. Об этом пишет People.

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Малыш Экс-Эш-Эй-Твелв, или, как его называют родители Малыш Икс (Little X), которому едва исполнилось 18 месяцев, всю презентацию просидел у отца на коленях. Маск выступал в Национальной академии наук, инженерии и медицины, рассказывая о своей космической программе, но Малыш Икс явно перетянул все внимание на себя. Впрочем, присутствовал он недолго. Малыш Икс заскучал, начал плакать и его унесли из комнаты.

[ + – ] Илон Маск и Малыш Икс на презентации

Граймс и Маск довольно редко показывают своего сына, хотя он является одним из самых обсуждаемых звездных детей в мире. И главным образом из-за своего оригинального имени.

[ + – ] Илон Маск с сыном X AE A-Xii Фото: Скриншот

Рожденного в мае прошлого года малыша счастливые родители назвали в честь самолета и математической переменной. Где X — это математическая переменная, неизвестное число; Æ — "эльфийское" написание сочетания букв Ai. По словам Граймс, это означает любовь и искусственный интеллект (Artificial Intelligence), а A-12 (или A-XII)— модель предшественника самолета-разведчика Lockheed SR-71, любимого воздушного судна Граймс и Маска. "Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Хорош в битве, но безвредный", — поясняла певица Граймс.

Недавно Маск и Граймс расстались через три года отношений, отметив, что хоть и разлучились, но все еще любят друг друга.

[ + – ] Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

"Мы часто видимся и остались в прекрасных отношениях. Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я находился в Техасе, или за границей. Граймс живет в Лос-Анджелесе. Но сейчас мы живем в одном доме, а Малыш Х спит в соседней комнате", — рассказывал Маск, комментируя расставание с певицей.

[ + – ] Граймс с сыном Фото: Instagram/grimes

Напомним, Малыш Икс стал шестым ребенком Маска. В браке с первой женой, писательницей Джастин Уилсон у пары родились пятеро детей — Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. Первый сын Маска, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель в 2002 году.

Недавно стало известно, что план Маска по избавлению от земной недвижимости работает. Он нашел покупателя на свой последний дом, который называл "семейным гнездышком".