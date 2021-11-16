Илон Маск наконец-то нашел, кому продать свой последний особняк на Земле
Маск еще год назад начал избавляться от своей земной недвижимости, чтобы ничто не задерживало его "на пути к Марсу"
Илон Маск, который всерьез собирается колонизировать Марс, а чтоб ничего не "держало его на Земле", начал продавать свои многочисленные особняки, наконец нашел покупателя для своего последнего имения. Об этом пишет NYpost.
102-летний особняк находится в Хиллсборо, Калифорния. Маск купил его в 2017 году за 23 миллиона долларов. Площадь особняка 1486 квадратных метров, в нем семь спален и десять ванных комнат. Также тут имеются библиотека, коктейльная комната, огромная кухня и терраса с видом на залив Сан-Франциско.
А в гараже есть место для 11 автомобилей. Маск называл дом в Хиллсборо "особенным местом", предназначенным для "большой семьи".
В июне Маск выставил свое последнее земное обиталище на продажу за 37 миллионов долларов, однако ему пришлось снизить цену до 31 миллиона. Кто купит особняк – неизвестно. Но пока сделку еще можно отменить, уточняют эксперты.
Впрочем, Маск настроен решительно, и уже продал все дома, что у него были. Сейчас он живет в крошечном сборном доме площадью 375 квадратных футов (35 квадратных метров), который он арендует у SpaceX на Boca Chica Starbase.
Стоит сборный дом Casita, который сейчас занимает один из самых богатых людей в мире, всего 50 тысяч долларов, но он "довольно крутой и вместительный", заявляют производители, компания Boxabl. Стоит домик, к слову, меньше, чем базовая Tesla Model S.
Напомним, недавно стало известно, что Маск избавляется не только от недвижимости, что "тянет его вниз", но и от отношений. Он расстался со своей подругой, певицей Граймс, после трех лет отношений.
В мае 2020 года у них родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-XII (имя произносится как Икс Эш Эй Твелв).