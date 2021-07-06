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Маленький, но крутой домик: где живет Илон Маск после того, как продал всю свою "земную недвижимость"

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Фото: SpaceX

Оказалось, что один из самых богатых в мире людей проживает в крохотном сборном домике за 50 тысяч долларов

Илон Маск еще несколько лет назад заявил, что собирается продать всю свою недвижимость на Земле, потому что она "тянет его вниз", а он хочет посвятить себя Марсу. Недавно он избавился от своего последнего земного пристанища — особняка в Бель-Эйр, пригороде Лос-Анджелеса: особняк за 37 миллионов выставлен на продажу. И теперь проживает в крошечном сборном доме площадью 375 квадратных футов (35 квадратных метров), который он арендует у SpaceX на Boca Chica Starbase. В Сети наконец появились снимки дома, где живет миллиардер и изобретатель. Об этом пишет Teslarati.

Стоит сборный дом Casita, разработанный компанией Boxabl всего 50 тысяч долларов, но он "довольно крутой и вместительный", заявляют производители. Стоит домик, к слову, меньше, чем меньше, чем базовая Tesla Model S.

дом маска, дом илона маска, дом маска за 50 тысяч долларов
дом маска, дом илона маска, дом маска за 50 тысяч долларов
дом маска, дом илона маска, дом маска за 50 тысяч долларов
Дом Маска изнутри

Судя по снимкам и видео в Сети, Маску там и правда должно быть уютно – в домике помещается все необходимое: двуспальная кровать, кухня, зона отдыха с телевизором и санузел с душевой кабиной.

"Мой дом – это жилище за 50 тысяч долларов в Бока-Чика на стартовой площадке, который я арендую у SpaceX. Но он довольно крутой", — описал свое пристанище Маск и отметил, что если ему требуется место для проведения встреч и мероприятий, то у него есть "здание в районе залива".

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Домик Маска, прибывший на стартовую площадку Бока-Чика
дом маска, дом илона маска, дом маска за 50 тысяч долларов
План дома Маска

В компании Boxabl не подтвердили прямо, что Маск живет в их складном сборном доме, но в ноябре сообщили, что создали модель Casita для "высокопоставленного" и "совершенно секретного" клиента в Бока-Чика.

Компания Boxabl была основана в Лас-Вегасе в 2017 году и производит складные дома, которые можно доставить в любую точку США буквально на автомобильном прицепе.

"Я продаю почти все материальное имущество. И не буду владеть домами", — сообщил Маск в мае 2020 года. И в июне выставил на продажу свой последний особняк в Калифорнии за 37 миллионов долларов. 