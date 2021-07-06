Маленький, но крутой домик: где живет Илон Маск после того, как продал всю свою "земную недвижимость"

Оказалось, что один из самых богатых в мире людей проживает в крохотном сборном домике за 50 тысяч долларов

Илон Маск еще несколько лет назад заявил, что собирается продать всю свою недвижимость на Земле, потому что она "тянет его вниз", а он хочет посвятить себя Марсу. Недавно он избавился от своего последнего земного пристанища — особняка в Бель-Эйр, пригороде Лос-Анджелеса: особняк за 37 миллионов выставлен на продажу. И теперь проживает в крошечном сборном доме площадью 375 квадратных футов (35 квадратных метров), который он арендует у SpaceX на Boca Chica Starbase. В Сети наконец появились снимки дома, где живет миллиардер и изобретатель. Об этом пишет Teslarati.

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Стоит сборный дом Casita, разработанный компанией Boxabl всего 50 тысяч долларов, но он "довольно крутой и вместительный", заявляют производители. Стоит домик, к слову, меньше, чем меньше, чем базовая Tesla Model S.

[ + – ] Дом Маска изнутри

Судя по снимкам и видео в Сети, Маску там и правда должно быть уютно – в домике помещается все необходимое: двуспальная кровать, кухня, зона отдыха с телевизором и санузел с душевой кабиной.

"Мой дом – это жилище за 50 тысяч долларов в Бока-Чика на стартовой площадке, который я арендую у SpaceX. Но он довольно крутой", — описал свое пристанище Маск и отметил, что если ему требуется место для проведения встреч и мероприятий, то у него есть "здание в районе залива".

[ + – ] Домик Маска, прибывший на стартовую площадку Бока-Чика [ + – ] План дома Маска

В компании Boxabl не подтвердили прямо, что Маск живет в их складном сборном доме, но в ноябре сообщили, что создали модель Casita для "высокопоставленного" и "совершенно секретного" клиента в Бока-Чика.

Компания Boxabl была основана в Лас-Вегасе в 2017 году и производит складные дома, которые можно доставить в любую точку США буквально на автомобильном прицепе.

"Я продаю почти все материальное имущество. И не буду владеть домами", — сообщил Маск в мае 2020 года. И в июне выставил на продажу свой последний особняк в Калифорнии за 37 миллионов долларов.