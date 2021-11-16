Ілон Маск нарешті знайшов, кому продати свій останній особняк на Землі

Маск ще рік тому почав позбавлятися своєї земної нерухомості, щоб ніщо не затримувало його "на шляху до Марса"

Ілон Маск, який всерйоз збирається колонізувати Марс, а щоби нічого не "тримало його на Землі", почав продавати свої численні особняки, нарешті знайшов покупця для свого останнього маєтку. Про це пише NYpost.

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102-річний особняк розташований у Гіллсборо, штат Каліфорнія. Маск придбав його у 2017 році за 23 мільйони доларів. Площа маєтку 1486 квадратних метрів, у ньому сім спалень і десять ванних кімнат. Також тут є бібліотека, коктейльна кімната, велика кухня і тераса з видом на затоку Сан-Франциско.

А в гаражі є місце для 11 автомобілів. Маск називав будинок у Гіллсборо "особливим місцем", призначеним для "великої родини".

[ + – ] Особняк Ілона Маска в Гіллсборо Фото: realtor.com

У червні Маск виставив своє останнє земне житло на продаж за 37 мільйонів доларів, проте йому довелося знизити ціну до 31 мільйона. Хто придбав особняк – невідомо. Але поки що угоду ще можна скасувати, уточнюють експерти.

Втім, Маск налаштований рішуче, і вже продав усі будинки, що в нього були. Наразі він живе в крихітному збірному будинку площею 375 квадратних футів (35 квадратних метрів), який орендує в SpaceX на Boca Chica Starbase.

Коштує збірний будинок Casita, який зараз займає один із найбагатших людей у світі, всього 50 тисяч доларів, але він "досить крутий і місткий", заявляють виробники, компанія Boxabl. Коштує будиночок, до речі, менше, ніж базова Tesla Model S.

[ + – ] Ілон Маск та Граймс Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Маск позбавляється не тільки нерухомості, що "тягне його вниз", а й відносин. Він розлучився зі своєю подругою, співачкою Граймс, після трьох років стосунків.

У травні 2020 року в них народився син, якого назвали незвичайним ім'ям X A-XII (ім'я вимовляється як Ікс Еш Ей Твелв).