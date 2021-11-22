Ілон Маск показав свого сина з невимовним ім'ям під час презентації

Мільярдер з'явився разом із X AE A-Xii під час сеансу відеозв'язку

Ілон Маск уперше з'явився під час відеопрезентації SpaceX разом зі своїм сином від співачки Граймс на ім'я X AE A-Xii і справив враження на своїх шанувальників. Про це пише People.

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Малюк Екс-Еш-Ей-Твелв, або, як його називають батьки Малюк Ікс (Little X), якому ледве виповнилося 18 місяців, усю презентацію просидів у батька на колінах. Маск виступав у Національній академії наук, інженерії та медицини, розповідаючи про свою космічну програму, але Малюк Ікс явно переключив увагу на себе. Утім, був він недовго. Малюк Ікс занудьгував, почав плакати, і його забрали з кімнати.

[ + – ] Ілон Маск і Малюк Ікс на презентації

Граймс і Маск досить рідко показують свого сина, хоча він є одним із найбільш обговорюваних зіркових дітей у світі. І головним чином через своє оригінальне ім'я.

[ + – ] Ілон Маск із сином X AE A-Xii Фото: Скриншот

Народженого в травні минулого року малюка щасливі батьки назвали на честь літака та математичної змінної. Де X — це математична змінна, невідоме число; Æ — "ельфійське" написання поєднання букв Ai. За словами Граймс, це означає любов і штучний інтелект (Artificial Intelligence), а A-12 (або A-XII) модель попередника літака-розвідника Lockheed SR-71, улюбленого повітряного судна Граймс і Маска. "Жодної зброї, жодного захисту, тільки швидкість. Хороший у битві, але нешкідливий", — пояснювала співачка Граймс.

Нещодавно Маск і Граймс розлучилися через три роки стосунків, зазначивши, що хоч і розлучилися, але все ще кохають одне одного.

[ + – ] Ілон Маск і Граймс Фото: Getty Images

"Ми часто бачимося та залишилися в прекрасних стосунках. Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я перебував у Техасі або за кордоном. Граймс живе в Лос-Анджелесі. Але зараз ми живемо в одному будинку, а Малюк Х спить у сусідній кімнаті", — розповідав Маск, коментуючи розставання зі співачкою.

[ + – ] Граймс із сином Фото: Instagram/grimes

Нагадаємо, Малюк Ікс став шостою дитиною Маска. У шлюбі з першою дружиною, письменницею Джастін Вілсон, у пари народилися п'ятеро дітей — Даміан, Гріффін, Ксав'є, Саксон і Кай. Перший син Маска, Невада Олександр, помер у віці 10 тижнів 2002 року.

Нещодавно стало відомо, що план Маска щодо позбавлення від земної нерухомості працює. Він знайшов покупця на свій останній будинок, який називав "сімейним гніздечком".