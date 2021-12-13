Журнал Time объявил Илона Маска "человеком года"

Издание назвало миллиардера "человеком, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую".

Самый богатый человек в мире, основатель и гендиректор Space X и Tesla Илон Маск стал человеком рока по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

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Объясняя свой выбор, Time отмечает, что ракетная компания Маска SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей, что сделало Маска владельцем состояния в размере 250 млрд долларов и самым богатым частным лицом в истории, по крайней мере, на бумаге.

Журнал подчеркивает, что Илон Маск — неординарная личность.

"Самый богатый человек в мире не имеет собственного дома и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и укрощает солнце; он управляет созданной им машиной, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе.

По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия поклонников цепляется за каждое его высказывание…", — говорится в статье издания.

"Это человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян, сумасшедшее сочетание Томаса Эдисона, Ф.Т. Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из "Хранителей", задумчивый голубокожий человекобог, изобретающий электромобили и запускающий на Марс", — характеризует Маска Time.

В материале издания также говорится о том, какие трудности пришлось преодолеть бизнесмену, чтобы добиться такого грандиозного успеха.

"Несколько лет назад над Маской издевались как над сумасшедшим мошенником на грани банкротства. Теперь этот застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера, сбежавший от жестокого детства и преодолевший личную трагедию, покоряет правительства и промышленность", — пишет Time.

Напомним, в 2020 году победителями в этой номинации американского журнала стали сразу два человека – президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. В 2019 году это звание получила эко-активистка Грета Тунберга.

Ранее Фокус сообщал, что человеком рока по версии читателей американского журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару.