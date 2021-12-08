"Тропический Трамп" и Дональд Трамп: читатели Time назвали человека года

Жаир Болсонару, победивший в опросе TIME 2021 "Человек года" по версии читателей, ностальгирует по хунте и выступает против COVID-вакцинации.

Человеком года по версии читателей американского журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару, известный многочисленными скандалами. Об этом сообщается на сайте издания.

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Так, читатели онлайн-версии журнала должны были выбрать человека или группу людей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мир в 2021 году, неважно, негативное или позитивное. Из более чем 9 млн голосов Болсонару получил 24%.

Жаир Болсонару – ультраправый политик, являющийся поклонником Дональда Трампа и выступающий за хорошие отношения с США. Он с презрением относится к защитникам прав женщин и сексменьшинств, оскорбляет иммигрантов и представителей национальных меньшинств. За его крайне правые взгляды Болсонару получил прозвище "тропический Трамп".

Жаир Болсонару также известен критическим отношением к пандемии коронавируса и вакцинации. Президента Бразилии обвиняют в том, что он не ввел во время пандемии достаточных карантинных ограничений.

Более того, в начале декабря Верховный суд Бразилии отдал приказ провести официальное расследование в связи с высказываниями президента о том, что вакцинация от коронавируса может увеличить вероятность заражения СПИДом (Facebook и Instagram закрыли прямую трансляцию через несколько дней после ее размещения в Интернете, ссылаясь на нарушение их правил). Сам президент до сих пор не прошел вакцинацию. В октябре 2021 года аккаунт главы Бразилии на YouTube забанили за распространение фейков о Covid-19.

Также в начале октября во многих городах Бразилии прошли протесты – бразильцы требовали импичмента действующего президента. По мнению митингующих, политика Болсонару по борьбе против пандемии привела к гибели 600 тыс. человек.

Впрочем, бразильский лидер намерен баллотироваться на переизбрание в 2022 году.

Кто еще попал в рейтинг читателей Time?

Экс-президент США Дональд Трамп, подстрекавший к беспорядкам в Капитолии 6 января, получил 9% голосов читателей и занял второе место в опросе.

Медицинские работники, борющиеся с пандемией COVID-19, заняли третье место с 6,3% голосов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который, вылечившись в Германии после тяжелого отравления, вернулся в Россию в январе и был арестован российскими властями и заключен в тюрьму, оказался на четвертом месте. Навальный получил 6% голосов читателей издания.

Ученые, участвовавшие в разработке вакцин против COVID-19, заняли пятое место с 5,3% голосов.

Человек года – 2021, избранный редакторами TIME, будет объявлен 13 декабря.

Напомним, в списке Time были такие известные личности как Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и другие.