"Тропічний Трамп" і Дональд Трамп: читачі Time назвали людину року

Жаїр Болсонару, який переміг в опитуванні TIME 2021 "Людина року" по версії читачів, ностальгує за хунтою і виступає проти COVID-вакцинації.

Людиною року за версією читачів американського журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару, відомий численними скандалами. Про це повідомляється на сайті видання.

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Так, читачі онлайн-версії журналу мали вибрати людину чи групу людей, які, на їхню думку, справили найбільший вплив на світ в 2021 році, неважливо, негативний чи позитивний. Із понад 9 млн голосів Болсонару отримав 24%.

Жаїр Болсонару — ультраправий політик, який є прихильником Дональда Трампа і виступає за гарні стосунки з США. Він з презирством ставиться до захисників прав жінок та сексменшин, ображає іммігрантів та представників національних меншин. За його вкрай праві погляди Болсонару отримав прізвисько "тропічний Трамп".

Жаїр Болсонару також відомий критичним ставленням до пандемії коронавірусу і вакцинації. Президента звинувачують в тому, що він не запровадив у Бразилії під час пандемії достатніх карантинних обмежень.

Більше того, на початку грудня Верховний суд Бразилії наказав провести офіційне розслідування у зв’язку з висловлюваннями президента про те, що вакцинація від коронавірусу може збільшити ймовірність зараження СНІДом (Facebook та Instagram закрили пряму трансляцію через кілька днів після її розміщення в Інтернеті, посилаючись на порушення їхніх правил). Сам президент досі не пройшов вакцинацію. У жовтні 2021 року обліковий запис глави Бразилії на YouTube забанили за поширення фейків про Covid-19.

Також на початку жовтня у багатьох містах Бразилії відбулися протести – бразильці вимагали імпічменту чинного президента. На думку мітингарів, політика Болсонару щодо боротьби проти пандемії призвела до загибелі 600 тис. людей.

Втім, бразильський лідер збирається балотуватися на переобрання в 2022 році.

H2 Хто ще потрапив в рейтинг читачів Time?

Експрезидент США Дональд Трамп, який підбурив до заворушень у Капітолії 6 січня, отримав 9% голосів читачів і посів друге місце в опитуванні.

Медичні працівники, які борються з пандемією COVID-19, посіли третє місце з 6,3% голосів.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який, одужавши в Німеччині після важкого отруєння, повернувся до Росії в січні і був заарештований російською владою і ув’язнений, опинився на четвертому місці. Навальний отримав 6% голосів читачів видання.

Вчені, які брали участь у розробці вакцин проти COVID-19, посіли п’яте місце з 5,3% голосів.

Людина року — 2021, обрана редакторами TIME, буде оголошена 13 грудня.

Нагадаємо, у списку Time були такі відомі особистості, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос та інші.