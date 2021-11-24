Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос: журнал Time обирає "людину року"

До списку потрапили 7 відомих айтішників. Проголосувати за запропоновані кандидатури може будь-хто.

Видання Time готує грудневий номер, обкладинку якого прикрасить обличчя тієї персони (або загальний образ на кшталт лікарів, які борються з пандемією), яку виберуть "людиною року". Проголосувати за одну з 54 запропонованих кандидатур можна на сайті ЗМІ — time.com.

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Цього року редакція запропонувала читачам голосувати за політиків, правозахисників, діячів кіномистецтва, лікарів, активістів, спортсменів, релігійних діячів та мігрантів. У списку ви знайдете і сімох представників IT-сфери. Топ-7 становлять:

Френсіс Хоген, (ексаналітик Facebook) Марк Цукерберг, CEO Meta (ексFacebook) Джефф Безос, колишній власник Amazon Ілон Маск, голова Tesla, SpaceX, Starlink Шоу Зі Чу, CEO TikTok Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia Тед Сарандос, керівник Netflix

І хоча, за традицією, голоси читацької аудиторії не враховуватимуться, оскільки вибір роблять винятково редактори, це голосування дасть журналістам розуміння того, яких персоналій люди вважають цікавими, про кого хочуть більше дізнатися.

Бізнесмени-айтішники були внесені в лонг-ліст з багатьох причин, і ми розглянемо основні з них.

Френсіс Хоген

Колишня співробітниця соцмережі Facebook привернула увагу і до компанії, на яку працювала, і до власної персони завдяки тому, що передала журналістам документи, які підтверджували несумлінність компанії Meta щодо політики безпеки соцмереж. За її сприяння журналісти низки великих видань провели розслідування, у яких розповіли про те, що топменеджмент заплющував очі на багато проблем користувачів задля отримання прибутку. Фокус докладно висвітлював ці події в спецтемі "Розслідування WSJ про Фейсбук".

[ + – ] Френсіс Хоген дає інтерв'ю Фото: Скриншот

Марк Цукерберг

У жовтні 2021 року Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook в Meta і про запуск амбітного проєкту під назвою "метавсесвіт". За задумом айтішника, нове середовище стане місцем для роботи, покупок та розваг мільйонів людей. Також Марк вважає, що це інноваційне VR-середовище стане наступним кроком на шляху еволюції інтернету. Про те, як працюватиме новий проєкт, ми розповідали в редакційному матеріалі.

[ + – ] Марк Цукерберг презентує Meta Фото: Скріншот

Джефф Безос

Безос прославився тим, що здійснив космічний політ на кораблі New Shepard, що належить його компанії Blue Origin. Однак, інший мільярдер, Річард Бренсон, зумів його випередити, злітавши до космосу на 9 днів раніше. Тим не менш, Джефф опинився в топі Time. Думаємо, це сталося не завдяки 10-хвилинному суборбітальному польоту, а тому, що бізнесмен залишив крісло гендиректора компанії Amazon, яке займав протягом 27 років.

[ + – ] Джефф Безос Фото: rbc.ru

Ілон Маск

Цей підприємець хайпував цілий рік. Він заявляв, що продаватиме електрокари Tesla за біткоїни, потім відмовився від цієї ідеї. Він критикував біткоїн за неекологічність. Він виводив безліч угруповань супутників для проєкту Starlink, відправляв космічних туристів на орбіту, інвестував у мемні криптовалюти, придбав заради них реальне цуценя. Через його твіти ринок діджитальних активів штормило і гойдало, через що багато трейдерів озброїлися проти Ілона. Але попри народну нелюбов, він також зміг стати найбагатшою людиною планети.

[ + – ] Ілон Маск Фото: auto.ru

Шоу Зі Чу

Фіндиректора ByteDance, материнської компанії TikTok, цього року призначили керувати "дочкою". Шоу Зі Чу замінив на цій посаді американця Кевіна Маєра, який звільнився через конфлікт соцмережі з владою США.

[ + – ] Шоу Зі Чу

Дженсен Хуанг

Цього року Хуанг анонсував вихід нових відеопроцесорів для майнерів, проте насправді вони виявилися не такими ефективними. Також компанія продемонструвала здібності своїх GPU, створивши суперреалістичну копію гендиректора. Крім того, Дженсен заявляв про готовність створити свій метавсесвіт.

Тед Сарандос

Керівник Netflix готовий вивести компанію на новий рівень: тепер вона займе нішу в індустрії геймінгу. Докладніше про це ви можете прочитати в редакційній новині. Також стрімінговий сервіс прогримів у медіапросторі завдяки південнокорейському проєкту "Гра в кальмара".

[ + – ] Тед Сарандос Фото: FilmMagic

Раніше ми повідомляли про те, як буде влаштований метавсесвіт і чому його не можна буде "відключити".