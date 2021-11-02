Netflix займеться створенням ігор: що це означає для індустрії геймінгу

Стримінговий сервіс робить ставку на розробку відеоігор, і саме за їхньої допомоги розширюватиме свою аудиторію. Ймовірно, невдовзі ми побачимо нові гейм-продукти компанії.

У липні 2021 року компанія найняла Майка Верду, який очолив новий ігровий підрозділ Netflix, продемонструвавши, наскільки серйозно вона ставиться до переходу в цю індустрію, повідомляє видання techcrunch.com.

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Якийсь час тому Верду обіймав посаду віцепрезидента контенту доповненої та віртуальної реальності у Facebook, а також був головою підрозділу мобільних ігор Electronic Arts. Він працював з такими розробниками ігор як Zynga, Kabam, Atari та Legend Entertainment.

"Коротше кажучи, Верду знає світ геймінгу від і до, і це добре, тому що його рішення можуть мати величезний вплив на майбутнє розробки ігор Netflix", — пише видання.

Топменеджер нещодавно розповів про плани стримінгу. За його словами, компанія укладатиме ліцензійні угоди з різними ігровими студіями, щоб розширити своє портфоліо якнайшвидше. А ще 28 вересня Netflix придбала Night School Studio, тож вона матиме й власну команду розробників.

"Це змушує задуматися, як саме плани стримінгового сервісу вплинуть на розробників ігор і студії по всьому світу. Що ще важливіше, як розробники відреагують на появу Netflix як конкурента?" — йдеться у статті.

Аудиторія Netflix складає понад 209 млн підписників. Сервіс вони вибирають багато в чому тому, що частину контенту можна дивитися безкоштовно якийсь час, а щодо платних підписок, то компанія надає дуже гнучкі умови. На думку журналістів з techcrunch.com, якщо Netflix продовжить дотримуватися такого ж підходу, це дасть перевагу перед невеликими студіями та незалежними розробниками ігор, яким часто важко привернути увагу до своїх ігор. Крім того, ігровий підрозділ стримінгу зможе конкурувати з величезною кількістю розробників мобільних ігор, які заробляють на рекламі та продажах усередині ігор. А ось розповсюдження ігор за підпискою дасть Netflix можливість взаємодіяти з користувачами безпосередньо, не покладаючись на рекламу чи продаж фішок.

"На перший погляд може здатися, що по розробниках ігор буде завдано сильного удару, але вихід на ринок сильного гравця також відкриває нові можливості. Якщо Netflix почне набирати обертів на ігровому ринку, розробники будуть змушені винаходити велосипед, щоб залишатися конкурентно здатними. Можливо, вони змінять свій підхід щодо продажу та заробітку всередині ігор. Інновації — це добре й необхідно, якщо розробники хочуть і надалі залучати гравців", — пише медіа.

Журналісти вважають, що незабаром ми побачимо "нові моделі та можливості, які з'являться в ігровому світі".

"Перехід Netflix до ігор є переломним моментом. Ігри стали мейнстримом, і Netflix, ймовірно, розвине їх ще більше", — резюмує ЗМІ.

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