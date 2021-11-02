Netflix займется созданием игр: что это значит для индустрии гейминга

Стриминговый сервис делает ставку на разработку видеоигр, и именно с их помощью будет расширять свою аудиторию. Вероятно, скоро мы увидим новые гейм-продукты компании.

В июле 2021 года компания наняла Майка Верду, который возглавил новое игровое подразделение Netflix, тем самым продемонстрировав, насколько серьезно она относится к переходу в эту индустрию, сообщает издание techcrunch.com.

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Некоторое время назад Верду занимал пост вице-президента по контенту дополненной и виртуальной реальности в Facebook, а также был главой подразделения мобильных игр Electronic Arts. Он работал с такими разработчиками игр, как Zynga, Kabam, Atari и Legend Entertainment.

"Короче говоря, Верду знает мир гейминга от и до, и это хорошо, потому что его решения могут иметь огромное влияние на будущее разработки игр компанией Netflix", — пишет издание.

Топ-менеджер недавно рассказал о планах стриминга. По его словам, компания будет заключать лицензионные соглашения с разными игровыми студиями, чтобы расширить свое портфолио как можно скорее. А еще 28 сентября Netflix приобрела Night School Studio, так что у нее будет и собственная команда разработчиков.

"Это заставляет задуматься, как именно планы стримингового сервиса повлияют на разработчиков игр и студии по всему миру. Что еще более важно, как разработчики отреагируют на появление Netflix в качестве конкурента?", — говорится в статье.

Аудитория Netflix составляет более 209 млн подписчиков. Сервис они выбирают, во многом, потому, что часть контента можно смотреть бесплатно какое-то время, а что касается платных подписок, то компания предоставляет весьма гибкие условия. По мнению журналистов из techcrunch.com, если Netflix продолжит придерживаться такого же подхода, то это даст преимущество перед небольшими студиями и независимыми разработчиками игр, которым часто трудно привлечь внимание к своим играм. Кроме того, игровое подразделение стриминга сможет конкурировать с огромным количеством разработчиков мобильных игр, которые зарабатывают на рекламе и продажах внутри игр. А вот распространение игр по подписке даст Netflix возможность взаимодействовать с пользователями напрямую, не полагаясь на рекламу или продажу фишек.

"На первый взгляд может показаться, что по разработчикам игр будет нанесен сильный удар, но выход на рынок сильного игрока также открывает новые возможности. Если Netflix начнет набирать обороты на игровом рынке, разработчики будут вынуждены заново изобретать велосипед, чтобы оставаться конкурентно способными. Возможно, они изменят свой подход относительно продаж и заработка внутри игр. Инновации — это хорошо и необходимо, если разработчики хотят и дальше привлекать игроков", — пишет медиа.

Журналисты полагают, что в скором времени мы увидим "новые модели и возможности, которые появятся в игровом мире".

"Переход Netflix к играм является переломным моментом. Игры стали мейнстримом, и Netflix, вероятно, разовьет их еще больше", — резюмирует СМИ.

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