Конкурент Цукерберга: стартап Sandbox получил $93 млн для создания своей метавселенной (видео)

По словам разработчиков, новая виртуальная среда будет развлекать юзеров концертами, кино, выставками, а также играми, на которых можно зарабатывать.

Компания Sandbox привлекла $93 млн во втором раунде инвестиций. Данная сумма будет потрачена на создание собственной метавселенной на основе невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщает портал Сointelegraph.

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Стартап заявил, что планирует ускорить развитие VR-вселенной при помощи игр, шоу, виртуальных музеев и многого другого, чтобы поддерживать авторов NFT и привлекать больше организаций в криптоиндустрию. В частности игра позволит зарабатывать в виртуальном пространстве и создаст замкнутую экономику (play-to-earn), где ресурсы будут тратить только участники виртуального мира Sandbox.

"Мы разрабатываем целую экосистему, которая открывает новые возможности цифровой работы для игроков и создателей в нашей открытой метавселенной NFT", — подчеркнул генеральный директор и соучредитель стартапа Артур Мадрид.

Sandbox уже сегодня сотрудничает с более чем 165 брендами, включая Snoop Dogg, The Walking Dead, The Smurfs, Care Bears, Atari и CryptoKitties. Они смогут создавать виртуальные аватары своих миров и персонажей внутри этой платформы, а некоторые из них уже купили "земельные участки" в цифровой вселенной.

Лидером второго раунда инвестирования стал фонд SoftBank Vision, кроме него деньги вложили также Animoca Brands (материнская компания Sandbox), True Global Ventures, Galaxy Interactive, SCB 10X, Polygon Studios и Samsung Next. В октябре Animoca Brands при поддержке разработчиков игр Ubisoft Entertainment также привлекла $65 млн в рамках первого раунда финансирования, удвоив капитализацию проекта до $2,2 млрд.

Аарон Вонг, инвестор SoftBank Investment Advisers, объяснил, что вселенная виртуальной реальности запущена посредством блокчейна и децентрализованного управления, чтобы дать своим пользователям власть и контроль:

"Мы считаем, что Sandbox создает VR-вселенную, открывая новые экономические возможности, давая людям возможность создавать и монетизировать свои творения, — от аватаров и зданий до игр и предметов коллекционирования".

Ранее стало известно, как Facebook планировала выкачивать деньги при помощи метавселенной. Еще в 2018 году руководитель проекта Oculus Джейсон Рубин предложил поскорее разработать виртуальный проект, чтобы захватить новый рынок и заставить пользователей проводить как можно больше времени онлайн. Cейчас корпорацию переименовали в Meta, и она не собирается отказываться от этой идеи.

Фокус также прогнозировал, какой будет жизнь человечества с приходом метавселенной. Прямо сейчас BigTech-компании развивают технологии виртуальной реальности, надеясь разбогатеть на развлечениях пользователей.