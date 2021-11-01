Стало известно, как в Facebook планировали выкачивать деньги при помощи метавселенной

Автор концепции Metaverse Джейсон Рубин заявлял, что проект должен вызывать "шок и трепет", как у самих создателей, так и у юзеров. Иначе - не стоит его начинать.

Корпорация Meta (в прошлом Facebook), еще в 2018 году составила план по созданию метавселенной. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на полученный документ трехлетней давности.

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В июне 2018 года руководитель проекта Oculus Джейсон Рубин (сейчас он занимает пост вице-президента Meta) отправил нескольким топ-менеджерам Facebook презентацию на 50 страниц с названием "Метавселенная". В ней автор подробно описал необходимость завладеть рынком виртуальной реальности при помощи продукта, с которым в будущем никто не сможет конкурировать. По его мнению, успешная метавселенная должна быть пугающей — настолько амбициозной, смелой и меняющей жизнь, что разработчики сами боялись бы своего проекта.

"Мы считаем, чтобы преодолеть безразличие потребителей к виртуальной реальности, нужно передать им то, что они ожидают и хотят от посредника: Метавселенную", — отметил Джейсон Рубин. — "Если предоставление метавселенной, которую мы намеревались построить, не пугает нас самих до чертиков, значит, это не та метавселенная, которую мы должны строить".

Он описал, как пользователи будут буквально окунаться в океан рекламы и покупать виртуальные товары. Согласно представлениям Рубина, люди также будут заводить отношения и заключать браки в VR-вселенной, чтобы проводить как можно меньше времени в реальном мире, который он назвал "мясной вселенной".

"Глава Oculus 12 раз использовал фразу "шок и трепет", чтобы описать желаемое влияние новой среды на аудиторию", — отмечает СМИ.

Facebook приобрел компанию Oculus в 2014 году за $2 млрд, а по состоянию на июнь 2018 года VR-гарнитуру для игр от этого бренда использовали 250 активных пользователей, однако технология не получила широкой популярности среди негеймеров. Как предположил Джейсон Рубин, средний потребитель ждет, когда виртуальная реальность полностью сформируется: "Только массовый запуск сможет привлечь внимание сомневающихся в VR и откладывающих использование данной технологии "на завтра".

Он добавил, что первая метавселенная, которая завоюет популярность, окажется "на коне" и сможет вытеснить конкурентов с рынка виртуальной реальности, таких как Google, Apple, Sony, HTC и Valve. На тот момент глава Oculus был уверен, что Facebook сможет за 4 года построить интернет-среду без помощи других компаний.

"Давайте не будем строить метавселенную с целью помочь другим платформам накапливать и удерживать потребителей", — говорилось в презентации. "Давайте построим метавселенную, чтобы они вообще не занимались бизнесом виртуальной реальности".

Однако в недавнем интервью Рубин заявил, что компания отказалась от такого подхода и планирует сделать VR-вселенную открытой для других компаний.

В своем докладе топ-менеджер описал вымышленного пользователя по имени Прия и ее жизнь в метавселенной. Девушка посещает виртуальный город с магазинами, театром и зданием Facebook, напоминающим церковь, тратит внутреннюю валюту на новую стрижку для аватара, а затем выходит замуж за другого пользователя, похожего на огра. Участники проекта смогут тратить деньги на оружие, одежду, недвижимость и предметы, подчеркивающие статус. Известные бренды наверняка захотят размещать свою рекламу на самых видных местах и внедрять свои товары в виртуальную жизнь.

[ + – ] Как будет выглядеть вселенная виртуальной реальности Фото: Скриншот

"Единственное, на что она тратит столько же времени, сколько на метавселенную — это работа, еда, общение и сон в "мясной вселенной". Ее развлечения все больше и больше проходят виртуально. Этому помогают Netflix, Facebook, Instagram и другие интеграции с Metaverse", — пояснил Рубин.

По данным CNBC, одним из получателей письма с презентацией был член правления Facebook Марк Андриссен, который не одобрил идеи Рубина. Возможно, он был против, потому как являлся одним из первых инвесторов Oculus и инвестором игровой платформы Roblox, внутри которой развивается собственная виртуальная вселенная. Презентацию также получили Эндрю Босворт, глава подразделения аппаратного обеспечение Facebook, которого назначили техническим директором со следующего года, а также вице-президент по VR Хьюго Бард. Сам Джейсон Рубин подтвердил подлинность документа в интервью CNBC.

Как сообщает издание, стратегия, описанная Рубиным, положила начало футуристичным амбициям Цукерберга и затем подтолкнули последнего к переименованию компании в Meta. 28 октября 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что считает метавселенную новым достижением цифровых технологий, которой понадобится 5-10 лет, чтобы завоевать популярность. В этом цифровом пространстве люди смогут жить, работать и развлекаться. Незадолго до этого компания объявила, что подразделение Reality Labs, специализирующееся на виртуальной и дополненной реальности, станет отдельным сегментом финансовой отчетности с четвертого квартала.

Ранее Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook: Metaverse, виртуальном доме Horizon Home, виртуальном рабочем месте Horizon Workrooms и других инновациях. По его словам, цифровая реальность заставит пользователей отказаться от смартфонов, ноутбуков и других устройств.