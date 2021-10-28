Без смартфонов и ноутбуков: Цукерберг рассказал о будущем Facebook (фото, видео)

В ходе онлайн-конференции основатель компании рассказал о метавселенной, виртуальном доме Horizon Home, виртуальном рабочем месте Horizon Workrooms и ряде других новаторских решениях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг организовал онлайн-трансляцию конференции под названием "Facebook Connect 2021", которая велась на You-Tube, во время которой отреагировал на критику в адрес деятельности соцсети и поделился своим видением потенциала в областях, относящихся к дополненной и виртуальной реальностям.

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Facebook Papers — реакция Цукерберга

Цукерберг, прежде всего, прокомментировал ситуацию с расследованием The Wall Street Journal о негативном влиянии Instagram на психоэмоциональное состояние подростков. Он отметил, что нападки на его компанию начались как раз в то время, когда ею планировалось запустить "детский Instagram". В итоге проект был отложен.

Однако не смотря на все выпады в СМИ, включая скандал с обвинениями Цукерберга и его жены в харассменте и дискриминации, Facebook может похвастаться прекрасными финансовыми показателями. По его словам, выручка компании достигла 29,01 млрд, в том числе благодаря онлайн-торговле.

Он отметил, что не смотря на сложности, Facebook намерен развивать технологии для построения лучшего будущего.

Анонс Метавселенной

Большое внимание Цукерберг уделил анонсированию своей концепции "метавселенной". Он поставил цель помочь людям уйти от компьютерных мониторов и экранов смартфонов, оставив возможность общения из любой точки планеты. Главная идея метавселенной заключается в том, что весь контент в Интернете можно будет просматривать в виде голограмм. Для этого нужно использовать специальные "умные" очки виртуальной реальности Oculus, релиз которых уже состоялся совместно с Ray Ban в сентябре. Они имеют встроенную камеру, позволяет делать снимки и записывать видео, а также принимать звонки и слушать музыку.

В контексте метавселеннной, Цукерберг представил разработку Facebook Horizon Home, которая позволит каждому пользователю создавать собственный дом, гулять по нему, общаться с друзьями и играть с ними. Более того можно будет создавать собственные виртуальные миры со своими предметами и окружением. Похожим образом будет создана Horizon Workrooms, только для создания рабочего места или места для проведения конференций или встреч. При этом Цукерберг заверил, что будет гарантирована безопасность личных данных и конфиденциальность.

Метавселенная, по мнению Цукерберга, поможет также в образовании. Например, можно будет загрузить 3D – модель машины и научиться ее разбирать, или изучать планеты Сонечной системы.

Не обошлось и без популярных компьютерных игр. Цукерберг анонсировал разработку GTA San Andreas специально для очков виртуальной реальности Oculus — пользователь сможет оказаться на улицах GTA San Andreas и поиграть за главного героя от первого лица.

Метавселенная и экология

Основатель Facebook уверен, что новые разработки предоставят возможность работать людям на "удаленке", что в свою очередь положительно отразиться на экологии планеты, поскольку не нужно будет много перемещаться по работе.

Цукерберг сообщил, что на реализация метавселенной уйдут годы, а текущая презентация — всего лишь начало долгого пути.

"Нас считают соцсетью, но мы давно компания, которая соединяет людей. Facebook — это то, что мы могли создать тогда, учитывая реалии и технологии того времени", — заключил Цукерберг.

Ранее сообщалось, что журналисты издания The Verge частично опубликовали материалы из документов, разоблачающих тайны закулисной деятельности Facebook. Речь шла о некоторых категориях информации, раскрывающей внутреннюю деятельность компании.