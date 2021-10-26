Facebook Papers: в сети появились документы о внутренней жизни соцсети

Журналисты систематизировали данные, появившиеся накануне в сети в результате утечки. В частности — о "рынке рабов", антивакцинальные настроения и агрессивной модерации.

Журналисты издания The Verge частично опубликовали материалы из документов, разоблачающих тайны закулисной деятельности Facebook. Основываясь на данных издания The Wall Street Journal, был сформирован массив документов, которые говорят о хаосе и неразберихе внутри самой мощной социальной сети в мире.

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В публикации говорится, что после того как усилиями Фрэнсис Хауген, которая работала в Facebook на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан, произошла утечка, эти документы становятся достоянием общественности.

Речь идет о некоторых категориях информации, раскрывающей внутреннюю деятельность компании.

Facebook был не готов к дезинформации о вакцинах в комментариях.

Facebook подвергся большой критике за свою работу с дезинформацией о COVID-19, в том числе со стороны президента Байдена, который обвинил платформу в "убийстве людей", позволив антивакцинальным настроениям "разгуляться". Однако усилия компании по исправлению ситуации были недостаточными. Один из документов, датированный мартом 2021 года, показывает, как один из сотрудников бьет тревогу по поводу того, насколько неподготовленной была к этому компания.

"Колебания в комментариях по поводу вакцины носят массовый характер. Наша способность выявлять комментарии, содержащие сомнения по поводу вакцин, совершенно недостаточна. Нам нужно руководство по политике, специально направленное на выявление нерешительности в отношении вакцин в комментариях", — говорится в служебной записке.

Из документа ясно, что Facebook уже имел проект "защита от блокировки COVID-19", который должен был заниматься отслеживанием сомнительных комментариев. Однако этот механизм, предназначенный для снижения рейтинга комментариев против вакцин, просто не использовался.

Apple пригрозила удалить Facebook из-за "рынка рабов"

После того, как Apple предупредили в репортаже BBC News, в котором говорилось о "продаже домашних работников", (путем, например, отбирания у них паспортов) через Instagram, компания пригрозила удалить его из магазина приложений iOS.

Сотрудники Facebook знали об этой проблеме, но не посчитали нужным ее исправлять.

"Удаление наших приложений с платформ Apple имело бы потенциально серьезные последствия для бизнеса", — говорится в отчете Facebook.

В итоге Facebook отключил 1021 аккаунтов и удалил 129 121 единицу контента, убрав при этом возможность агентствам по трудоустройству размещать объявления о домашних работниках. В компании решили, что такая политика "с высокой вероятностью приведет к эксплуатации домашних слуг".

Facebook использовал немецкое движение антипрививочников в качестве теста для более агрессивной модерации

В одном из документов подробно описывается так называемый "эксперимент Querdenken", в ходе которого сотрудники компании опробовали более агрессивный подход к модерированию на немецком конспирологическом движении. Команда Facebook по работе с опасным контентом уже разрабатывала новую классификацию — "сообщество с вредной тематикой" — и растущее движение "Querdenken" было выбрано в качестве эксперимента по проверке того, как эта классификация будет работать на практике.

В отличие от многих других документов, эксперимент Querdenken показывает, что система модерации Facebook относительно эффективна — компания выявила группу до того, как она нанесла значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг назвал журналистские расследования попыткой "представить искаженную картину" о деятельности его компании. Он считает эти расследования ни чем иным, как целенаправленными попытками представить его компанию в невыгодном свете за счет "выборочного использования утечки документов".

Instagram обеспокоен потерей части пользователей-подростков из-за недавнего расследования The Wall Street Journal о разрушительном влиянии соцсети Instagram на психику подростков. Компания продолжит делать ставку на детей, несмотря на критику того, что приложение провоцирует депрессию и психические расстройства у подростков