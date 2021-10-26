"Скооперировались против Facebook": Цукерберг раскритиковал расследования СМИ о соцсети

Основатель Facebook назвал журналистские расследования попыткой "представить искаженную картину" о деятельности его компании.

Благодаря критике Facebook становится лучше, но в последнее время в адрес компании направлены клеветнические обвинения, заявляет Марк Цукерберг в своем недавнем посте.

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Основатель соцсети считает журналистские расследования ни чем иным, как целенаправленными попытками представить его компанию в невыгодном свете за счет "выборочного использования утечки документов".

"Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я бы предпочел жить в обществе, в котором они есть, чем в обществе, в котором их нет. Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что то, что происходит сейчас в медиа — это скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложной представления о нашей компании", — написал он.

По его словам, в том, что касается медийной политики, нужно постоянно находить баланс между, например, свободой слова и снижением количества нежелательных публикаций, или между использованием шифрования для защиты данных и оказанием помощи правоохранительным органам.

[ + – ] Оригинальный пост Марка Цукерберга

Цукерберг отмечает, что здесь дело не столько в бизнесе, сколько в необходимости наличия баланса между сложными социальными ценностями. Хотя, все же, гендиректор Facebook посетовал на то, что в текущем квартале финансовые поступления компании были ограничены, в частности, из-за нововведений Apple, которая позволила полностью отключила рекламу в приложениях.

"Было бы неправильным говорить, что мы не решаем сложные вопросы, потому что мы просто сосредоточены на зарабатывании денег, на самом деле эти вопросы касаются в первую очередь не нашего бизнеса, а баланса сложных социальных ценностей. И я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать так много подобных решений самостоятельно", — подчеркнул он.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Facebook решило провести ребрендинг компании. Компанию и соцсеть хотят разделить, но пока Марк Цукерберг не подобрал новое название.