"Скооперувалися проти Facebook": Цукерберг розкритикував розслідування ЗМІ про соціальну мережу

Засновник Facebook назвав журналістські розслідування спробою "подати спотворену картину" про діяльність його компанії.

Завдяки критиці Facebook стає кращим, але останнім часом на адресу компанії спрямовані наклепницькі звинувачення, заявляє Марк Цукерберг у своєму нещодавньому дописі.

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Засновник соцмережі вважає журналістські розслідування нічим іншим, як цілеспрямованими спробами представити його компанію у невигідному світлі за рахунок "вибіркового використання витоку документів".

"Я вважаю, що великі організації повинні піддаватися ретельній перевірці, і я б віддав перевагу жити в суспільстві, в якому вони є, ніж у суспільстві, в якому їх немає. Добросовісна критика допомагає нам ставати кращими. Але я вважаю, що те, що відбувається зараз у медіа — це скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, що просочилися, для створення хибного уявлення про нашу компанію", — написав він.

За його словами, щодо медійної політики потрібно постійно знаходити баланс між, наприклад, свободою слова та зниженням кількості небажаних публікацій, або між використанням шифрування для захисту даних та наданням допомоги правоохоронним органам.

[ + – ] Оригінальний допис Марка Цукерберга

Цукерберг зазначає, що тут справа не так у бізнесі, як у необхідності наявності балансу між складними соціальними цінностями. Хоча, все ж таки, гендиректор Facebook поскаржився на те, що в поточному кварталі фінансові надходження компанії були обмежені, зокрема через нововведення Apple, яка дозволила повністю відключити рекламу в додатках.

"Було б неправильним говорити, що ми не розв'язуємо складних питань, тому що ми просто зосереджені на зароблянні грошей, насправді ці питання стосуються насамперед не нашого бізнесу, а балансу складних соціальних цінностей. І я неодноразово закликав до регулювання, щоб внести ясність, тому що я не думаю, що компанії мають ухвалювати так багато подібних рішень самостійно", — наголосив він.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Facebook вирішило провести ребрендинг компанії. Компанію та соцмережу хочуть розділити, але поки що Марк Цукерберг не підібрав нову назву.