Цукерберг хоче здивувати всіх, але поки не може вибрати нову назву для Facebook, — ЗМІ

Топменеджмент хоче розділити компанію та соціальну мережу й обговорює питання ребрендингу вже 2 місяці.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг затіяв ребрендинг, але не може вибрати нову назву компанії. Про це повідомляє видання Platformer, посилаючись на обізнані джерела.

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Один із варіантів може бути пов'язаний із Horizon — VR-версією Facebook, яку компанія розробляє останні кілька років, але ще не випустила. Додаток перейменували на Horizon Worlds незабаром після того, як Facebook продемонстрував версію, поєднану з віртуальним офісом Horizon Workrooms.

Є також інформація, що Facebook належить веб-адреса meta.com, яка зараз перенаправляє користувачів на meta.org, де розташований інструмент для біомедичних досліджень, розроблений у межах проекту Chan Zuckerberg Initiative (Марк Цукерберг є одним із його співзасновників). Цілком можливо, що нова назва буде пов'язана з так званим метавсесвітом.

Однак одне з джерел повідомило Platformer, що Facebook дещо "охолонув" до назви "Meta", за словами іншого джерела, нова назва може бути зовсім не пов'язаною з метавсесвітом. Обидва джерела припустили, що Цукерберг хоче здивувати суспільство несподіваною назвою соцмережі.

Інсайдери стверджують, що у Facebook обговорюють ребрендинг останні 2 місяці. Колишній директор і маркетингу Антоніо Лучіо ще 3 роки тому закликав відокремити корпоративний бренд від додатків, змінивши назву компанії на FB Inc. або на великі літери FACEBOOK Corporation, проте тоді до нього не прислухалися. Тепер же керівники змінили свою думку, і на те є вагомі причини.

По-перше, репутація Facebook значно постраждала після президентських виборів 2016 року та до цих пір не відновилася через низку різних скандалів: Cambridge Analytica, розслідування федеральної торгової комісії США, антимонопольне розслідування Конгресу, викривальні заяви колишніх співробітників, включаючи недавні свідчення Френсіс Хоген, інформація про шкоду Instagram для підлітків, поширення ворожнечі та дезінформації. Наступного тижня очікуються нові розслідування, які загрожують ще більше похитнути позицію компанії.

Друга причина перейменування полягає в тому, що соціальна мережа Facebook більше не вважається найперспективнішим проектом компанії. Можливо, на це вплинула покупка Instagram, куди перейшло багато молодих користувачів. Останнім часом проект Oculus та апаратний підрозділ показують хороші результати, що змушує зміщати фокус на них.

Передбачається, що Facebook оголосить нову назву наступного тижня. Швидше за все, Марк Цукерберг зробить заяву 28 жовтня в ході щорічної конференції Connect.

Писали також, що Марк Цукерберг став відповідачем у справі про витік даних користувачів Facebook. Влада округу Колумбія намагається залучити гендиректора до відповідальності у зв'язку зі скандалом Cambridge Analytica і "нездатністю" захистити конфіденційну інформацію.