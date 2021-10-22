Цукерберг хочет удивить всех, но пока не может выбрать новое название для Facebook, - СМИ

Топ-менеджмент хочет разделить компанию и социальную сеть, и обсуждает вопрос ребрендинга уже 2 месяца.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг затеял ребрендинг, но не может выбрать новое название компании. Об этом сообщает издание Platformer, ссылаясь на осведомленные источники.

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Один из вариантов может быть связан с Horizon — VR-версией Facebook, которую компания разрабатывает последние несколько лет, но еще не выпустила. Приложение переименовали в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию, совмещенную с виртуальным офисом Horizon Workrooms.

Есть также информация, что Facebook принадлежит веб-адрес meta.com, который в настоящее время перенаправляет пользователей на meta.org, где находится инструмент для биомедицинских исследований, разработанный в рамках проекта Chan Zuckerberg Initiative (Марк Цукерберг является одним из его соучредителей). Вполне возможно, что новое название будет связано с так называемой метавселенной.

Однако один из источников сообщил Platformer, что Facebook несколько "остыла" к названию "Meta", по словам другого источника, новое название может быть совершенно не связано с метавселенной. Оба источника предположили, что Цукерберг хочет удивить общество неожиданным названием соцсети.

Инсайдеры утверждают, что в Facebook обсуждают ребрендинг последние 2 месяца. Бывший директор по маркетингу Антонио Лучио еще 3 года назад призывал отделить корпоративный бренд от приложений, изменив название компании на FB Inc. или на заглавные буквы FACEBOOK Corporation, однако тогда к нему не прислушались. Теперь же руководители изменили свое мнение, и на то есть веские причины.

Во-первых, репутация Facebook значительно пострадала после президентских выборов 2016 года и до сих пор не восстановилась из-за череды различных скандалов: Cambridge Analytica, расследование федеральной торговой комиссии США, антимонопольное расследование Конгресса, разоблачающие заявления бывших сотрудников, включая недавние показания Фрэнсис Хоген, информация о вреде Instagram для подростков, распространении вражды и дезинформации. На следующей неделе ожидаются новые расследования, которые грозят еще больше пошатнуть позицию компании.

Вторая причина переименования заключается в том, что социальная сеть Facebook больше не считается самым перспективным проектом компании. Возможно, на это повлияла покупка Instagram, куда перешли многие молодые пользователи. В последнее время проект Oculus и аппаратное подразделение показывают хорошие результаты, что заставляет смещать фокус на них.

Предполагается, что Facebook объявит новое название на следующей неделе. Скорее всего, Марк Цукерберг сделает заявление 28 октября в ходе ежегодной конференции Connect.

Писали также, что Марк Цукерберг стал ответчиком по делу об утечке данных пользователей Facebook. Власти округа Колумбия пытаются привлечь гендиректора к ответственности в связи со скандалом Cambridge Analytica и "неспособностью" защитить конфиденциальную информацию.